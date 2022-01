CAN 2022: Belmadi critique une pelouse "pas au niveau" avant Algérie-Guinée Equatoriale

Pour son entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des nations, l’Algérie avait concédé un match nul 0-0 contre la Sierra Leone. A la veille de la rencontre face à la Guinée Equatoriale (à 20h dimanche), le sélectionneur Djamel Belmadi a critiqué l’état de la pelouse du stade de Douala.

Vainqueur de la précédente édition de la Coupe d’Afrique des nations en 2019, l’Algérie a raté son entrée en lice face à la Sierre Leone (0-0), notamment à cause d’un grand Mohamed Kamara qui a sorti de nombreux arrêts pour préserver ses cages. Opposés ce dimanche à la Guinée Equatoriale, les Algériens essaieront de connaître leur première victoire dans la compétition et ainsi confirmer leur statut de favori.

Mais devant la presse, le sélectionneur Djamel Belmadi s’est inquiété de l’état de la pelouse du stade de Douala: "On va jouer après le match entre la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire, sur une pelouse qui à la base n’est pas top. Je ne dis pas qu’elle est catastrophique, mais pas d’un niveau permettant une fluidité totale et ce qu’on espère des grands tournois comme une Coupe d’Afrique."

"On mettra toute la détermination qu’il faut"

Malgré ce constat, l’ancien milieu de terrain ne veut pas utiliser l’état de la pelouse pour justifier une potentielle mauvaise performance de ses joueurs: "On doit faire avec. Crier au loup ne fera pas avancer nos affaires. On mettra toute la détermination qu’il faut, peu importe la pelouse ou le climat. On jouera pour gagner et on espère de tout cœur remporter les trois points."

Même si la Guinée Equatoriale a mal démarré son aventure à la CAN avec une première défaite (0-1) face à la Côte d’Ivoire, Belmadi ne compte pas sous-estimer son adversaire: "Cette deuxième rencontre s’annonce aussi difficile que la première. L’objectif est évidemment de remporter cette rencontre."