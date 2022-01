CAN 2022: comment l'Algérie peut se qualifier pour les 8es de finale

Avec un seul point en deux journées, l'Algérie est dos au mur avant son dernier match face à la Côte d'Ivoire. Mais les Fennecs peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN 2022 en cas de victoire. Et peut-être même avec un match nul. Explications.

L'Algérie est au bords du gouffre. Battus ce dimanche par une surprenante équipe de Guinée Equatoriale (0-1), les Fennecs ne comptent qu'un seul point en deux rencontres dans le groupe E, composé de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. Un total très insuffisant pour les tenants du titre, favoris à leur propre succession. Actuellement dernière de sa poule, l'Algérie n'est pour l'instant pas éliminée et peut même se qualifier pour les huitièmes de finale. A quelques conditions.

La victoire ou presque rien

Pour leur dernier match du groupe, les hommes de Djamel Belmadi affrontent la Côte d'Ivoire ce jeudi. Les Ivoiriens sont actuellement premiers de la poule (4 pts), juste devant la Guinée Equatoriale (3 pts) et la Sierra Leone (2 pts). La donnée est simple pour les Fennecs: une défaite les condamnerait automatiquement et un match nul leur offrirait une infime chance de voir le tour suivant. Tout dépendra du dénouement des autres groupes, qui joueront avant l'Algérie, à l'exception du groupe F.

Avant les dernières rencontres de groupes, qui débutent aujourd'hui, trois troisièmes de groupes comptent déjà plus de points que la Sierra Leone, et donc que l'Algérie en cas de match nul lors de son dernier match. Le Cap-Vert (gpe A), le Malawi (gpe B) et la Tunisie (gpe F) ont déjà 3 points, ce qui leur assure quasiment une place en huitièmes de finale. Reste donc un ticket entre les groupes C, D et E, sachant que le Ghana et et la Guinée-Bissau, les actuels 3es de ces groupes, ont 1 point.

En cas de victoire, les Algériens (4 pts potentiels) seront qualifiés si:

- s'il y a un vainqueur lors de Guinée Equatoriale-Sierra Leone

S'il y a match nul entre la Guinée Equatoriale-Sierra Leone, il y aura une égalité à trois entre l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Guinée Equatoriale. Les deux premiers seront déterminés selon les confrontations directes.

Quelle scénario pour l'Algérie en cas de match nul ?

Si l'Algérie concède le nul face à la Côte d'Ivoire (avec 2 points donc au classement final), il faudra d'abord s'assurer de la troisième place du groupe E. Ce sera le cas si :

- la Sierra Leone perd d'au moins deux buts d'écart contre la Guinée-Equatoriale. L'Algérie aura donc une meilleure différence de but et passera devant la Sierra Leone comme l'explique l'article 74.1 du réglement de la CAN.

OU

- Si la Sierra Leone perd d'un but d'écart, l'Algérie devra terminer avec une meilleure attaque que les Sierra Léonais, qui ont deux buts d'avance actuellemnt sur les buts marqués. Si les deux équipes ont une égalité parfaite, un tirage au sort les départagera.

Cette troisième place assurée, il faudra alors regarder si l'Algérie termine dans les quatre meilleurs troisièmes. Avec deux points, les Fennecs peuvent terminer parmi les meilleurs troisièmes si:

- la Guinée-Bissau et le Soudan perdent dans le groupe D, ET que Comores-Ghana se termine sur un nul dans le groupe C.

ET

- L'Algérie termine avec une meilleure attaque que le Ghana. Les Black Stars ont actuellement un but au compteur contre 0 pour les Fennecs. L'Algérie ferait alors partie des meilleures troisièmes grâce au plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs de groupes (article 75.4 du réglement de la CAN). En cas d'égalité à distance entre l'Algérie et le Ghana, un tirage au sort les départagera.