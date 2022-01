CAN 2022 en direct: suivez les matchs Malawi-Sénégal et Zimbabwe-Guinée

La troisième journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations 2022 se poursuit ce mardi avec les matchs Malawi-Sénégal et Zimbabwe-Guinée dans le groupe B. Si le Zimbabwe est élimin, le suspense est total entre les trois autres équipes qui peuvent encore finir à la première place et rejoindre les huitièmes de finale de la CAN. Les duels Malawi-Sénégal et Zimbabwe-Guinée sont à suivre en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Belle occasion pour le Malawi Le Sénégal se laisse bousculer depuis quelques minutes. Une lourde frappe de Muyaba passe de peu au-dessus des cages d'Edouard Mendy. Le gardien de Chelsea et des Lions de la Teranga semblait battu. Première grosseur frayeur pour le Sénégal dans ce match. Les scores après 17 minutes:



Malawi-Sénégal: 0-0



Zimbabwe-Guinée: 0-0 Tigere frappe de loin pour le Zimbabwe... à côté Lourde frappe du joueur du Zimbabwe mais cela passe à côté. Belle entrée en matière des partenaires de Tino Kadewere. Bien qu'éliminés de la CAN, ils jouent crânement leur chance pour essayer de sauver l'honneur contre la Guinée. Les scores après 14 minutes:



Malawi-Sénégal: 0-0



Zimbabwe-Guinée: 0-0 Première occasion pour Mané Sadio Mané est trouvé dans la surface et tente un petit piqué du froit. Mais la frappe de l'attaquant sénégalais passe au-dessu du but adverse. Idrissa Gueye se trouvait derrière son coéquipier et semble un peu frustré de ne pas avoir pu tirer au but à la place de Mané. Les scores après huit minutes: Malawi-Sénégal: 0-0 Zimbabwe-Guinée: 0-0 Coup d'envoi Les matchs commencent C'est parti sur les deux terrains. On va voir sur quel rythme les trois équipes encore en lice pour la qualification (Malwai, Sénégal et Guinée) vont jouer. Place aux hymnes avant le début des matchs Tout juste élu meilleur gardien de l'année 2021 par la Fifa, Edouard Mendy aura à coeur de briller ce mardi pour aider le Sénégal à se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN 2022. Mais d'abord, place aux hymnes avant le coup d'envoi. Les compos de Malawi-Sénégal Le onze du Malawi: Thomu - Chirwa, Chembezi, Chaziya, Sanudi - Madinga, Banda, Idana, Mhone - Mhango, Muyaba. Le onze du Sénégal: Edouard Mendy - Ciss, Abdou Diallo, Koulibaly, Bouna Sarr - Gueye, Nampalys Mendy, Kouyaté - Mané, Habib Diallo, Dia. Les compos de Zimbabwe-Guinée Le onze du Zimbabwe: Shumba - Takwara, Kamusoko, Muduhwa - Zemura, Mahachi, Kangwa, Tigere, Murwira - Musona, Muskwe. Le onze de la Guinée: Aly Keita - Sory Conté II, Camara, Ousmane Kanté - Sylla, Naby Keita, Kané, Moriba, Cissé - José Kanté, Kaba. Une première lors de Zimbabwe-Guinée Pour la première fois de l'histoire de la CAN, un quatuor 100% féminin officiera ce mardi à l'occasion du match entre le Zimbabwe et la Guinée. La Rwandaise Salima Rhadia Mukansanga se trouvera au sifflet et sera assistée par Carline Atemzavong (Cameroun) et Fatiha Jermouni (Maroc). Le classement du groupe B avant la dernière journée 1. Sénégal avec 4pts (+1) 2. Guinée avec 4pts (+1) 3. Malawi avec 3pts (0) 4. Zimbabwe avec 0pt (-2). Bonjour à tous, Dès 17h, suivez en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport les matchs Malawi-Sénégal et Zimbabwe-Guinée lors de la CAN 2022. Le suspense est total dans ce groupe B alors que les deux rencontres de troisième journée seront jouées en même temps au Cameroun. Ex-aequo avec quatre points, le Sénégal et la Guinée bataillent pour la première place du groupe. Mais attention, le Malawi y croit encore.