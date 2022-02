CAN 2022: folle ambiance à Dakar après la victoire du Sénégal en demi-finale

Après la qualification du Sénégal ce mercredi pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, grâce à un succès face au Burkina Faso (3-1), les supporters des Lions de la Téranga ont envahi les rues de Dakar pour fêter cette performance.

Une ambiance des grands soirs. De nombreux supporters sénégalais ont envahi les rues de Dakar mercredi soir pour célébrer la qualification de leur pays à la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Le Sénégal a battu le Burkina Faso (3-1) lors de la première demi-finale de cette compétition organisée cette année au Cameroun. Une forte clameur a éclaté et envahi Dakar dès le coup de sifflet final de l'arbitre. Un déferlement de foule et des parades de motos et des voitures ont également eu lieu.

"On a gagné, on a gagné"

Les Dakarois, arborant des tee-shirts et drapelets aux couleurs (vert, jaune, rouge) du Sénégal, ont ensuite pris d'assaut les principales artères de la ville, qui à pied, à moto, ou à bord de voitures. A la place de l'Indépendance, au coeur de la capitale, les supporters criaient "on a gagné, on a gagné", dansaient au rythme des klaxons pour célébrer la victoire.





La même ambiance régnait à la fan zone installée au Monument de la Renaissance où plusieurs centaines de supporters s'étaient rassemblés pour regarder le match projeté sur un écran géant.



Le Sénégal, première nation africaine au classement Fifa, jouera dimanche sa deuxième finale consécutive et la troisème de son histoire. Il s'était incliné (0-1) face à l'Algérie lors de la 32e édition en 2019 au Caire, en Egypte. Les Lions connaitront leur adversaire en finale à l'issue de l'autre demi-finale qui opposera jeudi à 19H00 GMT le pays organisateur, le Cameroun, à l'Egypte.