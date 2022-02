CAN 2022: "Je n'ai jamais vu un groupe comme ça", savoure Abdou Diallo après la qualif' du Sénégal

Buteur pour la première fois de sa carrière en Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi lors de la demi-finale face au Burkina Faso (3-1), Abdou Diallo savourait forcément. Le défenseur disputera dimanche la finale avec le Sénégal, qui s'appuie sur un groupe très familial selon le joueur du PSG.

Pour sa première Coupe d'Afrique des Nations, Abdou Diallo disputera déjà une finale ce dimanche. Le défenseur du PSG a ouvert le score ce mercredi lors de la demie du Sénégal face au Burkina Faso (3-1), où les Lions de la Téranga ont attendu les vingt dernières minutes pour prendre les devants.

Sur un corner, Abdou Diallo a bien suivi le geste de son partenaire de défense Kalidou Koulibaly, auteur d'un retourné. Après avoir réussi à contrôler, en renard des surfaces, l'ancien joueur de Dortmund a délivré les siens (70e). "J'ai eu des occasions, j'aurais aimé marquer plus tôt mais c'était un très bon moment pour marquer ce premier but", a commenté Abdou Diallo, au micro de Bein Sports, après sa première réalisation en carrière dans la CAN.

Dimanche, le Sénégal retrouvera le vainqueur de la rencontre entre le Cameroun et l'Egypte, deux ans et demi après la finale perdue face à l'Algérie. "Ce sont de grosses nations, les plus titrées d'Afrique, dans tous les cas ce sera un match de haut niveau", a estimé Diallo.

"On est comme une famille"

International français dans toutes les sélections des jeunes, Abdou Diallo avait été convoqué pour la première fois par le Sénégal en mars 2021. En septembre dernier, il avait marqué son premier but face au Togo lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

"L'atmosphère est très bonne. Honnêtement, je n'ai jamais vu un groupe comme ça, a commenté Abdou Diallo sur son aventure lors de cette CAN avec le Sénégal. Cela fait quelques années que je suis professionnel et c'est le meilleur groupe que j'aie connu. On est comme une famille et on espère décrocher quelque chose ensemble, ce serait beau de terminer en beauté."

Si le Sénégal disputera ce dimanche la troisième finale de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations, jamais pour l'heure les Lions de la Téranga ont décroché le trophée. Aux joueurs d'Aliou Cissé de réparer ce qui apparaît comme une légère anomalie.