CAN 2022: avec un grand Mané, le Sénégal éteint le Burkina Faso et retourne en finale

Grâce à un Sadio Mané très inspiré et ses joueurs parisiens, le Sénégal s'est qualifié ce mercredi pour une nouvelle finale de la Coupe d'Afrique des nations en dominant le Burkina Faso (3-1). Battus par l'Algérie en 2019, les Lions de la Téranga retrouveront cette fois le Cameroun ou l'Egypte, eux qui visent un premier titre dans la compétition.

Finaliste malheureux de la dernière édition en 2019 face à l'Algérie, le Sénégal aura à nouveau sa chance en finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche. La sélection d'Aliou Cissé, considérée depuis le début comme une prétendante sérieuse au titre, ce qui serait le premier de son histoire, a sorti ce mercredi le Burkina Faso (3-1) lors de sa demie.

Moins d'un an seulement après sa première sélection avec le Sénégal, lui qui avait effectué l'ensemble de sa formation chez les jeunes avec les équipes de France, Abdou Diallo a débloqué la situation pour les "Lions de la Téranga". Le défenseur parisien a bien suivi (70e) le mouvement sur corner, contrôlant puis trouvant la faille, après un retourné du capitaine Kalidou Koulibaly.

Car pendant plus d'une heure de jeu, les débats ont été assez équilibrés, même si le Sénégal a espéré par deux fois bénéficier d'un penalty. A l'issue d'une sortie mal-maîtrisée d'Hervé Koffi sur Cheikhou Kouyaté (29e), l'arbitre a finalement estimé que le gardien n'avait pas fait faute. Sonné après le choc, Koffi a laissé sa place à Farid Ouédraogo, là où son adversaire a repris sa place.

Un héros nommé Sadio Mané

L'assistance vidéo est intervenue une nouvelle fois dans le temps additionnel de la première période (45+6e), pour une main supposée d'Edmond Tapsoba sur une frappe d'Idrissa Gueye. Mais le penalty, dans un premier temps accordé, a été annulé. Le Sénégal s'en est remis de son côté à Edouard Mendy, pour repousser notamment une frappe d'Hassane Bandé (38e).

En fin de match, Sadio Mané a justifié son statut de superstar en étant impliqué sur les deux autres buts du Sénégal. Quelques instants après une tête de son homonyme marseillais Pape Gueye, Idrissa a profité (76e) d'une confusion provoquée par Sadio Mané pour mettre les siens à l'abri. Le milieu du PSG n'a eu pratiquement plus qu'à pousser le ballon dans le but vide après un centre en retrait du joueur des Reds, où Bamba Dieng avait bien suivi également.

Si les "Étalons" ont réduit le score grâce à Blati Touré (82e), après un débordement d'Issa Kaboré, Sadio Mané a surgi à nouveau (87e) pour enfoncer le clou sur un contre éclair. En fixant Ouedraogo, l'attaquant des Reds a envoyé d'un ballon piqué les siens en finale, signant aussi son 27e but en sélection, égalant le record d'Henri Camara. Dimanche, Mané et ses coéquipiers auront rendez-vous avec l'histoire, pour tenter de remporter leur première CAN. Ils retrouveront le vainqueur de la rencontre jeudi entre le Cameroun, le pays hôte, et l'Egypte.