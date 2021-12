CAN 2022: gravement blessé au visage il y a un mois, Osimhen se dit prêt à jouer

Gravement touché au visage il y a un mois en Serie A avec Naples, Victor Osimhen a annoncé ce mardi qu'il devrait être opérationnel pour la prochaine CAN 2022 (9 janvier-22 février). Après son opération le 25 novembre dernier, l'attaquant nigérian devait pourtant s'absenter des terrains pour au moins trois mois.

Le chirurgien en charge de l'opération au visage de Victor Osimhen avait parlé de l'une des interventions les "plus dures" de sa carrière. Une vingtaine de fractures au niveau de l'orbite de l'œil et de la pommette gauche, et des "dégâts dévastateurs", décrit par Giampaolo Tartaro. "C'est comme s'il était passé sous un broyeur", avait alors expliqué le chirurgien, qui s'était occupé de l'attaquant nigérian le 25 novembre dernier.

Un retour express à la compétition

Quatre jours plus tôt, Victor Osimhen avait été victime d'une très grave blessure au visage lors d'un choc avec Milan Skriniar, au cours de la rencontre de la 13e journée de Serie A entre Naples et l'Inter Milan. Résultat, l'ex-attaquant du LOSC au visage défiguré devait être absent des terrains pour au moins trois mois, le temps de récupérer de ce choc terrible, et devait ainsi louper la prochaine Coupe d'Afrique des nations (9 janvier-22 février).

Pourtant, ce mardi, Osimhen a surpris en publiant un message sur ses réseaux sociaux: "Je serai disponible pour la CAN à moins que je ne sois pas parmi les joueurs choisis pour représenter le Nigeria." Un mois et demi à peine après son opération, le buteur de Naples se dit donc prêt à participer à la CAN au Cameroun avec sa sélection nationale.

La CAN, un "monstre invisible" selon Spalletti

L'international nigérian (18 sélections, 10 buts) avait disputé la CAN 2019 en Égypte mais n'avait joué que le match pour la 3e place, remporté par sa sélection face à la Tunisie (1-0). Cette fois, il espère bien aider les Super Eagles à aller au bout de la compétition. Le 9 décembre, Gernot Rohr annonçait avoir un "petit espoir" de pouvoir compter sur Osimhen pour la CAN.

Depuis, l'entraîneur allemand n'est plus le sélectionneur mais nul doute que son successeur, l'intérimaire Augustine Eguavoen, espère pouvoir retenir Osimhen. Dans le cas où l'attaquant participerait à la Coupe d'Afrique des nations, c'est tout le club de Naples qui tremblera face à ce retour prématuré à la compétition. Lundi, Luciano Spalletti traduisait ces craintes par rapport à la CAN, "un monstre invisible", selon l'entraîneur napolitain.