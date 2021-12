Naples: Spalletti redoute la CAN, ce "monstre invisible"

Luciano Spalletti ne s’emballe pas malgré la deuxième place de Naples en Serie A qui sera, selon lui, mise à rude épreuve par la sélection de quatre de ses joueurs pendant la Coupe d’Afrique des Nations 2022.

Naples a signé la belle opération de la 18e journée de Serie A en s’imposant sur le terrain de l’AC Milan (0-1), dimanche. Mais ce succès, qui offre la deuxième place à son équipe, ne fait pas bondir de joie Luciano Spalletti. L’entraîneur italien a étalé ses craintes de vivre des semaines plus compliquées avec la Coupe d’Afrique des nations 2022, programmée du 9 janvier au 6 février.

"Ce ‘monstre invisible' te prend des joueurs sans savoir quand tu les retrouveras"

"Nous ne devons plus penser à remporter les matchs comme nous le faisons il y a peu, sans observer ce que font les autres clubs, a déclaré Spalletti, dimanche en conférence de presse. Le championnat est encore très long. Il y a encore ce ‘monstre invisible’, la Coupe d’Afrique des Nations, qui te prend des joueurs du vestiaire, sans savoir quand tu les retrouveras, ni quoi faire. Nous avons quatre joueurs concernés. Nous sommes l’équipe du haut de tableau la plus concernée. Mais si l’équipe a la même implication que ce soir, ce sera plus facile. Tous les joueurs sont à disposition et encouragent leurs coéquipiers, même s’ils ne jouent pas."

Les quatre joueurs concernés par une potentielle sélection sont: Kalidou Koulibaly (Sénégal), Adam Ounas (Algérie), André Frank Zambo Anguissa (Cameroun) et Victor Osimhen (Nigeria), dont les Super Eagles conservent un petit espoir de le sélectionner malgré sa blessure au visage. Selon les informations de RMC Sport, une réflexion est à l’étude autour de l’annulation de la compétition en raison de la pandémie du coronavirus.

Plusieurs clubs européens, notamment anglais, ont fait part de leur réticence à l’idée de libérer leurs joueurs pour la CAN. Invité mercredi de l'After Foot sur RMC, Sega Diallo, vice-président de la fédération guinéenne de football, a dénoncé une pression "malsaine" de certains clubs en menaçant de retenir les joueurs convoqués pour la Coupe d'Afrique des nations 2022.