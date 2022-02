CAN 2022: l’accueil triomphal reçu par Edouard Mendy, de retour au sein de l'effectif de Chelsea

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 avec le Sénégal, Edouard Mendy a fait son retour avec le groupe de Chelsea. À quelques heures du match de la Coupe du monde des clubs (à 17h30) face à Al-Hilal, le portier a eu le droit à un bel accueil de la part de ses coéquipiers.

Le palmarès d’Edouard Mendy commence à être sacrément fourni. Après avoir gagné avec Chelsea la Ligue des champions en 2021, le gardien s’est illustré avec le Sénégal en remportant la Coupe d’Afrique des nations 2022 le week-end dernier, au terme d’une séance de tirs au but en finale contre l’Egypte.

D’ici quelques heures (à 17h30) dans le cadre de la Coupe du monde des clubs, son équipe des Blues affronteront le club saoudien Al-Hilal. Une rencontre que Mendy pourrait jouer puisqu’il a rejoint ses coéquipiers à Abu Dhabi. Avant ce match, les Londoniens ont pris le soin d’accueillir le Sénégalais comme il se doit, en l’applaudissant pour cet énième succès.

"C’est dix fois plus fort que la Ligue des champions"

Après avoir défendu pendant de nombreux jours le maillot du Sénégal, Edouard Mendy ne va pas tarder à se remettre au diapason pour son club. Surtout que le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Lille (le 22 février à 21h) approche à grand pas.

Si cette compétition est souvent perçue comme étant la plus prestigieuse, l’ancien portier de Rennes préfère de loin la CAN en terme d’émotions, comme affirmé à RFI: "C’est dix fois plus fort que la Ligue des champions, incomparable, la chair de poule comme je ne l'ai jamais eue."