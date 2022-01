CAN 2022: l'Egypte ne se rate pas, le Nigeria s'impose encore

Grâce à sa victoire ce mercredi face au Soudan (1-0), l'Egypte a validé sa place en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2022. Les Pharaons terminent deuxièmes d'un groupe dominé par le Nigeria, qui a battu la Guinée-Bissau (2-0).

Pas de mauvaise surprise pour les Pharaons. L'Egypte, la sélection la plus titrée de la Coupe d’Afrique des nations (sept fois championne, dont trois fois d'affilée en 2006, 2008 et 2010), a décroché son billet pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire ce mercredi face au Soudan (1-0). C’est le défenseur Mohamed Abdelmonem, qui évolue dans le championnat égyptien, qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la réception d’un corner (35e). Buteur contre la Guinée-Bissau (1-0), Mohamed Salah est cette fois resté muet. Avec six points sur neuf possibles, son équipe termine à la deuxième place d'un groupe D dominé par le Nigeria d'Augustine Eguavoen, qui aura fait forte impression durant cette phase de poules. Le Soudan et la Guinée-Bissau sont éliminés.

Le Nigeria en grande forme

Après leurs succès contre l’Egypte (1-0) et le Soudan (3-1), les Super Eagles ont enchaîné en faisant tomber la Guinée-Bissau (2-0) malgré un onze remanié. Joliment trouvé dans la surface par Kelechi Iheanacho, l’attaquant d’Almeria Umar Sadiq s’est d'abord chargé d’ouvrir le score (56e). Puis William Troost-Ekong, défenseur de Watford, a fait le break (75e) après un gros travail de Moses Simon, entré au cours de la seconde période. L’ailier du FC Nantes, très en vue depuis le début de cette CAN, s’est amusé des défenseurs adverses avant d’expédier le ballon sur la barre. A l’affût, Troost-Ekong a pu tranquillement conclure de près, sans trembler. Un but validé par le VAR après plusieurs minutes de flottement.

Cette phase de groupes prendra fin jeudi avec quatre affiches au programme : Sierra Leone-Guinée Equatoriale (17h), Côte d'Ivoire-Algérie (17h), Gambie-Tunisie (20h) et Mali-Mauritanie (20h).