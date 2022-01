CAN 2022: la compo très offensive de l’Algérie face à la Sierra Leone

L’Algérie entame la remise en jeu de son titre à la Coupe d’Afrique des Nations 2022 ce mardi face à la Sierra Leone (14h). Djamel Belmadi a réservé quelques surprises dans sa composition pour l’occasion.

L’Algérie effectue ses grands débuts en Coupe d’Afrique des nations, ce mardi face à la Sierra Leone (14h) à Douala. Tenants du titre, les Fennecs ont aligné la grosse équipe pour s’éviter une mauvaise surprise. Djamel Belmadi, le sélectionneur, a associé Aissa Mandi avec Abdelkader Bedrane en charnière centrale. Ce dernier a été préféré à l’ancien Lyonnais Djamel Benlamri, sur le banc.

Bounedjah sur le banc, Bennacer suspendu

En l’absence d’Ismaël Bennacer, suspendu pour cette première rencontre, le sélectionneur a aligné le Brestois Haris Belkebla dans l’entrejeu aux côtés de Sofiane Feghouli.

>> Suivez Algérie-Sierra Leone EN DIRECT

Islam Slimani est titulaire en pointe alors que Baghdad Bounedjah paie sa mauvaise passe en débutant sur le banc de touche. "Il connaît un petit coup de moins bien, avait reconnu Djamel Belmadi en conférence de presse, lundi. Le plus important pour un joueur est d'avoir la confiance de ses partenaires et de son coach et c'est son cas. Je ne me fais sincèrement pas du tout de soucis pour Baghdad Bounedjah."

Pour le reste, l’ancien milieu de terrain du PSG et de l’OM a fait dans le classique avec Youcef Atal et Ramy Bensebaïni (pourtant malade) sur les côtés de la défense. Riyad Mahrez (capitaine) et Youcef Belaïli sont, eux, alignés sur les ailes. Yacine Brahimi complète le onze dans une position avancée au milieu de terrain.

L’Algérie, récente vainqueur de la Coupe arabe en décembre, aborde cette compétition avec une série de 34 matchs consécutifs sans défaite. S’ils ne perdent pas contre le Sierra Leone lors de leur entrée en lice, les Fennecs enchaîneront une 35e sortie sans s’incliner. De quoi égaler les séries de l’Espagne (2007-2009) et du Brésil (1993-1996). Ils seront alors à deux matchs du record ultime, établi l’an passé par l’Italie (37 matchs, entre 2018 et 2021).

Une pression qui s'ajoute à celle d'un titre à défendre. "Nous vivons avec cette pression, a confié Belmadi, lundi. Il y a une différence avec 2019 de par notre statut aujourd'hui, bien sûr, mais même en 2019 nous avions déjà annoncé que notre objectif était de l'emporter. Je m'étais mis la pression tout seul. Nous en avons donc l'habitude!"

Le onze de l’Algérie face à la Sierre Leone:

M'Bohli - Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaïni - Feghouli, Belkebla, Mahrez (cap), Belaïli - Brahimi, Slimani

Remplaçants: Oukidja, Benlamri, Tougai, Bounedjah, Bendekba, Boulaya, Zorgane, Chétti, Benayada, Amoura, Benrahma, Halaimia