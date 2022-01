CAN 2022: la conférence de presse de l'Egypte annulée pour cause de retard

A la veille du quart de finale de la CAN face au Maroc, la conférence de presse de l'Egypte a été annulée en raison d'un retard de la délégation.

La conférence de presse de l'Égypte avant son quart de finale de Coupe d'Afrique contre le Maroc a été annulée en raison d'un trop grand retard, a annoncé samedi la Confédération africaine de football (CAF).

"Nous sommes au regret de vous annoncer l'annulation de la conférence de presse de la sélection nationale d'Égypte", a expliqué à 18 heure, heure locale (17 heures en France), le responsable médias de la CAF, mettant en avant le retard pris. "Les dernières nouvelles que nous avons ne ramènent pas l'équipe ici avant les 30 prochaines minutes, nous ne sommes plus en mesure d'organiser la conférence", a-t-il ajouté.

Un entraînement à Olembé

"La CAF voudrait présenter ses excuses pour cet impair indépendant de sa volonté, nous ferons un rapport auprès de notre hiérarchie", a conclu le responsable médias de la Confédération. Quatre conférences de presse étaient programmées au stade Amadou Ahidjo, où se déroulent deux quarts de finale dimanche, Maroc-Egypte et Sénégal-Guinée Équatoriale.



Celle des "Pharaons", avec le sélectionneur Carlos Queiroz et le joueur Amr El Solia, était programmée à 16h15, et leur entraînement, dont le premier quart d'heure devait être ouvert à la presse, devait se tenir sur une des annexes du stade à 17h00. Mais l'Égypte a de son propre chef choisit de s'entraîner sur l'autre stade, celui d'Olembe, et plus tôt dans l'après-midi, a expliqué la CAF. Le délégation égyptienne n'avait pas répondu aux sollicitations de l'AFP en fin d'après-midi.