CAN 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre l'énorme quart Egypte-Maroc

Ce dimanche, l'Egypte de Mohamed Salah affronte le Maroc d'Achraf Hakimi en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Un très beau choc à suivre dès 16 heures.

Attention, choc en vue pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Après la qualification du Cameroun pour le dernier carré, l'Egypte et le Maroc vont se disputer une place pour les demi-finales. Un beau duel en perspective entre Mohamed Salah et Achraf Hakimi, auteur de deux coups francs directs dans la compétition. Cette affiche sera disputée ce dimanche dès 16 heures au Stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé et sera à suivre sur BeIN Sport et sur l'appli RMC Sport.

>> Suivez l'intégralité de la CAN avec le pass RMC Sport+BeIN Sport

Le réveil de Salah

Très discret lors de la phase de groupes, où l'Egypte a terminé deuxième derrière le Nigéria, les Pharaons ont réalisé leur meilleur match de la compétition face à la Côte d'Ivoire en huitième de finale, sous l'impulsion du joueur de Liverpool, qui a transformé le tir au but décisif face aux Elephants. Septuple vainqueur de la CAN, l'Egypte veut ajouter son nom sur le trophée pour la huitième fois et son capitaine reste la pièce maîtresse de la sélection.

Mais le Maroc de Vahid Halihodzic ne compte pas se laisser faire. "Bien sûr, on a analysé en vidéo toutes ses qualités, on a préparé une tactique. On va essayer de le bloquer sur ses qualités. Salah est un joueur qu'on ne peut pas arrêter tout seul, a expliqué le sélectionneur du Maroc en conférence de presse. C'est un joueur fantastique, mais on est capable de le bloquer dans ses actions. Il faudra faire attention à ne pas perdre le ballon dans sa zone. Ces deux, trois derniers mois, il a été impressionnant. En ce moment c'est le meilleur joueur du monde, inarrêtable dans son club." Une réussite qu'il doit encore prouver en sélection.