CAN 2022: la Côte d'Ivoire qualifiée grâce à un grand Aurier

Buteur et auteur de deux passes décisives, Serge Aurier a été le grand artisan de la victoire de la Côte d'Ivoire ce vendredi face au Niger (3-0), synonyme de qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra au Cameroun en 2022.

Après le Maroc, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun en battant ce vendredi le Niger (3-0) lors de la cinquième journée de qualification. Grâce à des buts de Serge Aurier, Max-Alain Gradel et Wilfried Kanon, les "Eléphants" comptent trois longueurs d'avance sur Madagascar (3e), qu'ils devancent dans les confrontations directes (2-1/1-1) dans le groupe K.

Aurier a été l'un des grands artisans de cette victoire à Niamey. Après avoir ouvert le score, le latéral droit de Tottenham a délivré deux passes décisives. "Qualification pour les soldats de la patrie. Toujours un plaisir de représenter les couleurs orange-blanc-vert à la CAN !", a savouré l'ancien Parisien sur Instagram.

Ça passe aussi pour le Maroc

La Côte d'Ivoire rejoint les 15 pays déjà qualifiés, en plus du Cameroun, pays organisateur de la compétition: Algérie, tenant du titre, Mali, Guinée, Burkina Faso, Ghana, Gabon, Maroc, Egypte, Zimbabwe, Sénégal, Tunisie et Guinée Equatoriale, ainsi que la Gambie et les Comores pour la première fois de leur histoire. Il reste huit places à prendre lors de la sixième et dernière journée, de dimanche à mardi.

Le Nigeria pourrait se qualifier dès samedi (cinquième journée) s'il gagne au Bénin. Un peu plus tôt dans la journée, le Maroc a obtenu son billet pour la prochaine CAN (15 janvier-28 février 2022), à la faveur du match nul 2-2 entre le Burundi et la République centrafricaine dans le groupe E des éliminatoires. Ce résultat permet de garantir au Maroc quoi qu'il arrive une des deux premières places de son groupe, synonymes de qualifications, qu'importe sa performance en Mauritanie ce vendredi soir.