CAN 2022: la joie des Comoriens après leur victoire historique contre le Ghana

En s'imposant 3-2 face au Ghana ce mardi soir, l'équipe nationale des Comores a obtenu la première victoire de son histoire dans une Coupe d'Afrique des nations. Un succès qui pourrait déboucher sur une qualification. Pour les Ghanéens, éliminés, un tel camouflet n'était plus survenu depuis 2006.

La victoire 3-2 des Comores face au Ghana a donné lieu à deux événements: une victoire historique, une élimination inédite. Avec ce résultat obtenu mardi soir, l'archipel a donc réussi à obtenir le premier succès de son histoire en Coupe d'Afrique des nations, à l'occasion de sa toute première participation dans ce tournoi.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport + beIN Sport pour regarder la CAN 2022

Avant cela, les Cœlacanthes s'étaient inclinés 2-0 face au Maroc et 1-0 contre le Gabon. Par conséquent, la 132e nation au classement FIFA a aussi marqué les premiers buts de son histoire dans une CAN. C'est la star de l'équipe, Ben El Fardou, qui a trouvé le chemin des filets en premier, au terme d'un contre éclair à la 4e minute. Mais le nouveau titre de meilleur buteur du pays dans la compétition revient à Ahmed Mogni, qui s'est offert un doublé en étant l'auteur du 2-0 puis du 3-2.

Cette victoire est potentiellement doublement historique. Les Comores d'Amir Abdou, qui terminent à la 3e place du groupe C, peuvent encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Tout dépendra des matchs prévus mercredi et jeudi, dans les groupes D, E et F.

Aucune victoire en trois matchs pour les Black Stars

Quant au Ghana, 52e nation FIFA et quadruple vainqueur de la compétition (1963, 1965, 1978, 1982), la désillusion est grande. Huitième de finaliste en 2019, et à chaque fois dans le dernier carré de 2008 à 2017, l'équipe des Black Stars n'avait pas été sortie au premier tour depuis 2006.

Sur le même sujet CAN 2022: le superbe coup franc d'Hakimi qui offre la première place au Maroc devant le Gabon

Pis, c'est la première fois que les Ghanéens sortent de la compétition sans gagner le moindre match de la phase de poules. Car avant cette ultime déception, le Gabon avait obtenu le nul 1-1 et le Maroc s'était imposé 1-0.