CAN 2022: le superbe coup franc d'Hakimi qui offre la première place au Maroc devant le Gabon

Le Parisien Achraf Hakimi a marqué un très joli coup-franc et a permis au Maroc d’égaliser face au Gabon ce mardi (2-2) lors de la troisième journée de la Coupe d’Afrique des nations. Un résultat qui offre la première place du groupe C aux Lions de l’Atlas, invaincus avant les huitièmes de finale.

Il fallait bien un petit bijou d'Achraf Hakimi pour sortir le Maroc d'une mauvaise situation à la CAN 2022. Menés à deux reprises par le Gabon ce mardi dans le choc du groupe C, les Lions de l'Atlas ont égalisé dans les dernières minutes grâce à un but magnifique du latéral du PSG (2-2).

Une réalisation qui offre la première place de la poule aux protégés de Vahid Halilhodzic, brillamment qualifiés pour les huitièmes de finale du tournoi continental.

Gabon-Maroc (2-2) et Ghana-Comores (2-3)

Boufal buteur, la charnière Chakla-Aguerd dans le dur

Pas aidé par la grosse erreur de Chakla, le Maroc s'est rapidement laissé surprendre par le Gabon et l'attaquant de Clermont Jim Allevinah (1-0, 22e). Malgré les départs de Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang, les Panthères gabonaises ont montré un beau visage pendant le premier acte.

Mais au retour des vestiaires, les Marocains ont haussé leur niveau de jeu. Comme pour montrer qu'ils tenaient à la première place de ce groupe C. Après plusieurs minutes à pousser, Sofiane Boufal a obtenu puis transformé un penalty (1-1, 74e).

L'élément déclencheur d'une fin de match folle. Sur une nouvelle boulette de la charnière maghrébine et un but contre son camp de Nayef Aguerd (2-1, 81e), le Gabon a bien cru signer un petit exploit et prendre un ascendant définitif.

Mais c'était sans compter sur la patte droite d'Achraf Hakimi (2-2, 84e). Avec sept points et cinq buts marqués (deux encaissés), le Maroc a décroché une belle qualificaiton pour les huitièmes de finale de la CAN.

Le Gabon heureux de la qualification

Perturbé par de nombreux soubresauts en interne, le Gabon se contente donc de cette qualification pour la phase finale du tournoi. Une réussite amplement suffisante pour faire le bonheur de Jim Allevinah et de son équipe avec cette deuxième place du groupe C.

"On a tout donné sur le terrain, a savouré l'attaquant de Clermont et du Gabon. On s'est beaucoup préparé mentalement et cela a payé. On est qualifiés et ce n'est que du bonheur. Au fur et à mesure de la compétition, on est de plus en plus soudés et solidaires."