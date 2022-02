CAN 2022: la réponse très sèche de Toko Ekambi à Aboubakar après l’élimination du Cameroun

Défait aux tirs au but contre l’Egypte en demi-finale de la CAN, le Cameroun aura un match pour la troisième place à disputer contre le Burkina Faso. À l’issue de cette défaite, Vincent Aboubakar avait poussé un coup de gueule sur l’attitude de ses coéquipiers. Devant la presse, Karl Toko Ekambi a préféré féliciter les siens en ignorant son partenaire.

"Chacun pense à lui et ça ni*** tout." Voilà comment Vincent Aboubakar a qualifié la performance de ses coéquipiers après l’élimination du Cameroun face à l’Egypte en demi-finale de la CAN, jeudi soir. Alors que les Lions Indomptables effectuaient jusque-là un parcours très prometteur, la séance de tirs au but a eu raison de leur efforts.

Si le buteur a très mal vécu l’attitude de certains joueurs, ce n’est pas le cas de Karl Toko Ekambi qui a préféré l'ignorer: "Il pense ce qu’il veut, il dit ce qu'il veut, je ne veux pas polémiquer sur ça", a coupé sèchement le joueur de l'OL. Tout en prenant le soin de n’accabler personne pour cette défaite: "Je tiens à féliciter l'équipe, parce qu’on a essayé de marquer mais on n'a pas réussi. Le football c'est comme ça, mais on est fier de ce qu’on a fait."

"On a fait un bon tournoi"

Malgré ce revers, l’attaquant de Lyon ne veut pas oublier les bons moments passés lors de cette Coupe d'Afrique des nations: "Je pense qu’on a fait un bon tournoi, on a été une bonne équipe. Même sur ce dernier match on a bien joué, mais on n'a pas réussi à marquer ce but qui aurait pu nous éviter les tirs au but."

Mais la CAN n’est pas encore finie pour les Camerounais. Il reste encore le match pour la troisième place où ces derniers affronteront le Burkina Faso ce samedi (à 20h). Un match que Toko Ekambi veut jouer à fond: "On est allé le plus loin possible parce que c’est ce qu'on voulait faire. Maintenant, il reste un match pour finir troisième et finir le tournoi le plus haut possible." À voir comment le vestiaire réagira face aux propos d’Aboubakar, et si cela aura une influence sur le jeu de l’équipe.