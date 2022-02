Sénégal-Egypte: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale de la CAN

Ce dimanche, la finale de la Coupe d'Afrique des nations oppose le Sénégal à l'Egypte. Une rencontre entre les Lions de la Teranga, en quête d'une première CAN et Mohamed Salah, qui rêve de triompher avec sa sélection.

La 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations se termine ce dimanche soir avec une belle affiche entre le Sénégal et l'Egypte. Cette finale, qui s'annonce explosive, promet également un duel entre Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux joueurs de Liverpool, afin de savoir qui va succéder à l'Algérie, victorieuse en 2019. Le coup d'envoi de la finale sera donné à 20 heures au stade d'Olembé de Yaoundé et l'affiche sera en suivre en direct sur TMC et BeIN Sport 1, ainsi que sur l'appli RMC Sport.

Répétition générale avant les barrages du Mondial

Donné favori avant le début de la compétition, le Sénégal peut soulever la première CAN de son histoire et effacer la malédiction des deux finales perdues (2002, 2019). De son côté, l'Egypte peut accentuer son avance au palmarès en décrochant un 8e succès dans la compétition. Ce serait également le premier trophée de Mohamed Salah avec la sélection.

Pourtant, les Egyptiens devront mettre de côté la fatigue accumulée lors des trois matchs à élimination directe. Les Pharaons ont disputé trois prolongations face à la Côte d'Ivoire (0-0, 5-4 TAB), le Maroc (2-1, a.p.) et le Cameroun (0-0, 3-1 TAB). Cette finale sera également une répétition générale avant les barrages de la Coupe du monde 2022 puisque les deux formations vont se retrouver au mois de mars pour deux matchs explosifs, où une seule équipe validera son billet pour le Qatar.