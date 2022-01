CAN 2022: le tableau complet des quarts, avec un choc Égypte-Maroc

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2022 ont pris fin mercredi soir avec la victoire de la Guinée Équatoriale face au Mali. Les quarts se déroulent samedi 29 et dimanche 30 janvier, avec notamment un alléchant Égypte-Maroc.

Avec l'inattendue qualification aux tirs au but de la Guinée Équatoriale aux dépens du Mali (0-0 puis 6-5), les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations ont pris fin mercredi soir. Les sept autres sélections toujours en lice sont: le Burkina Faso, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, la Gambie, l'Égypte et le Maroc.

Les quarts de finale sont prévus samedi 29 et dimanche 30 janvier. Le match phare est assurément le choc entre l'Égypte et le Maroc. Le vainqueur fera face à celui de la rencontre entre le Cameroun, pays hôte, et la Gambie.

Sur ces huit derniers matchs de la compétition, plusieurs ont été déplacés. Deux rencontres initialement prévues à Douala se disputeront finalement à Yaoundé, en raison de l'état de la pelouse. Avant cela, un quart de finale prévu dimanche au grand stade d'Olembé à Yaoundé se jouera finalement au stade Ahidjo, en raison de la bousculade mortelle qui a fait huit morts lundi avant Cameroun-Comores (2-1).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport + beIN Sports pour regarder la CAN 2022

Le tableau complet

Quarts de finale:

· Burkina Faso - Tunisie (29 janvier à 20h - match 1)

· Sénégal - Guinée Équatoriale (30 janvier à 20h - match 2)

· Cameroun - Gambie (29 janvier à 17h - match 3)

· Égypte - Maroc (30 janvier à 16h - match 4)

Demi-finales:

· Qualifié 1 - Qualifié 2 (2 février à 20h)

· Qualifié 3 - Qualifé 4 (3 février à 20h)

Match pour la troisième place: 6 février à 17h

Finale: 6 février à 20h