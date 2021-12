CAN 2022: le vice-président de la fédération guinéenne dénonce la "pression malsaine" de l'Europe

Invité mercredi soir de l'After Foot sur RMC, Sega Diallo, vice-président de la fédération guinéenne de football, estime que les clubs européens exercent une pression "malsaine" en menaçant de retenir les joueurs convoqués pour la Coupe d'Afrique des nations 2022.

"Ce n'est pas fair-play, pas gentleman de leur part". Sega Diallo, vice-président de la fédération guinéenne de football, a exprimé mercredi sur RMC sa consternation face à la menace des clubs européens de ne pas libérer leurs joueurs pour la Coupe d'Afrique des nations 2022 (9 janvier-6 février au Cameroun). Dans un courrier transmis à la FIFA, l'Association européenne des clubs (ECA), dirigée par Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, a dit craindre les quarantaines et restrictions de déplacement liées à l'émergence du variant Omicron du Covid-19.

>> Les podcasts de l'After

"Je ne pense pas que le Covid ait été une invention du continent africain, rétorque Sega Diallo, invité de l'After Foot. Malheureusement, le monde entier fait face aux conséquences. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les clubs européens apprécient les talents africains, parce que ce sont des joueurs qui ont un potentiel énorme. (...) Si les clubs ont choisi des joueurs africains, ils doivent assumer leur indisponibilité sur cette période. Il est hors de question qu'on essaie de jouer sur la recrudescence de la pandémie, pour essayer de mettre une sorte de pression. C'est malsain".

"Pourquoi l'Euro peut se jouer, mais pas la Coupe d'Afrique des nations?"

Pour Sega Diallo, la menace est d'autant plus irrecevable en raison de la situation sanitaire en Europe. "Oui, il y a une recrudescence du Covid, mais très peu en Afrique. Nous sommes moins impactés que l'Europe ou d'autres continents", a-t-il avancé. Une affirmation à relativiser toutefois, l'Organisation mondiale de la santé ayant rapporté en octobre que six infections sur sept n'étaient pas détectées sur le continent africain.

"Le Covid en France est important, le taux de contamination est important, mais est-ce que M. Al-Khelaïfi a demandé à arrêter le championnat de France? Est-ce que, en Angleterre, il n'y a pas de hausse des contaminations? Est-ce qu'on a demandé l'arrêt de la Premier League?", s'interroge néanmoins le dirigeant guinéen, agacé par la "victimisation" des clubs européens et du mépris vis-à-vis de l'Afrique. "Pourquoi l'Euro peut se jouer, mais pas la Coupe d'Afrique des nations? On voit ça, et on sourit en coin", a conclu Sega Diallo.