CAN 2022: quels clubs de Ligue 1 perdront le plus de joueurs en janvier ?

De nombreux joueurs de Ligue 1 s’absenteront pendant près d’un mois au début de l’année 2022 afin de jouer la Coupe d’Afrique des nations entre le 9 janvier et 6 février. Tous les clubs de l’élite ne seront pas impactés de la même manière par l’organisation de la compétition continentale.

Les clubs les plus affectés: Saint-Etienne, Metz, Reims

Dernier du classement au terme de la 18e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne va payer un lourd tribut à la CAN 2022 (9 janvier-6 février). C’est simple, pas moins de cinq titulaires réguliers ou cadres de l’équipe stéphanoise devraient disputer la compétition africaine.

Parmi eux, le Tunisien Wahbi Khazri manquera cruellement à l’attaque des Verts. Idem dans le secteur défensif ou le milieu Yvan Neyou et le central Harold Moukoudi pourraient aller loin dans le tournoi avec la Cameroun. Ou encore l'attaquant gabonais Denis Bouanga, et le défenseur axial guinéen, Saïdou Sow.

Sofiane Boufal et Harold Moukoudi devraient jouer la CAN avec le Cameroun et le Maroc © Icon Sport

Parmi les autres formations du championnat de France privées de nombreux joueurs on devrait retrouver le FC Metz. Fort de son historique filière africaine, le club mosellan devrait perdre sept titulaires réguliers et non des moindres. Le gardien Alexandre Oukidja et le meneur de jeu Farid Boulaya feront probablement partie du voyage avec l’Algérie. Idem pour le Tunisien Dylan Bronn ou le Sénégalais Pape Sarr pour ne citer qu’eux.

Du côté de Reims aussi la CAN pourrait laisser des traces puisque six joueurs risquent d’être sélectionnés comme les Maliens Moussa Doumbia et El-Bilal Touré. Les absences probables des milieux Ilan Kebbal (Algérie) et Moreto Cassama (Guinée-Bissau) pourraient se faire aussi sentir dans l’entrejeu champenois.

Le PSG et Rennes aussi concernés

Un peu en retrait après un gros début de saison, le Ghanéen Kamaldeen Sulemana pourrait profiter de quelques semaines en sélection pour se refaire la cerise et revenir à Rennes en meilleure forme. Les départs à la CAN de ses coéquipiers en Bretagne Alfred Gomis (Sénégal), Hamari Traoré (Mali) et Nayef Aguerd (Maroc) poseront peut-être un peu plus de soucis à Bruno Genesio au moment de composer son équipe. Mais en attendant le retour de la Conference League, l’effectif breton devrait permettre de pallier ces absences.

Les Rennais Nayef Aguerd et Alfred Gomis © Icon Sport

Idem à Lens où le Camerounais Ignatus Ganago et les deux Maliens Massadio Haïdara et Cheick Doucouré laisseront un vide que le collectif de Franck Haise compensera en partie. A Angers aussi les participations possibles de Stéphane Bahoken (Cameroun) et de Sofiane Boufal (Maroc) à la CAN pourraient entraîner quelques modifications dans le onze de départ choisi par Gérald Baticle. Mais l’entraîneur du SCO dispose numériquement d’assez de joueurs pour les remplacer.

Le PSG va également devoir se passer de plusieurs joueurs importants pendant la CAN. Joueurs le plus cher du mercato estival en Ligue 1, Achraf Hakimi est indiscutable au poste de latéral droit à Paris mais jouera le tournoi continental avec le Maroc. Idem pour les deux sénégalais Idrissa Gueye et Abdou Diallo, régulièrement utilisés par Mauricio Pochettino cette saison.

Plusieurs gros clubs "épargnés": Monaco, Lille et Marseille

A Lyon, les absences de Karl Toko-Ekambi (Cameroun) et du duo Kadewere-Slimani pourraient se faire sentir pendant la durée de la CAN, sur le front offensif. Pour d’autres prétendants au podium ou à l’Europe, cela devrait mieux se passer. A Lille, aucun joueur de l’équipe dirigée par Jocelyn Gourvennec ne manquera à l’appel en raison de la Coupe d’Afrique des nations.

De la même manière, l’AS Monaco s’en tire à bon compte. Si Krépin Diatta aurait pu prétendre à une place dans le groupe sénégalais, l’ailier est blessé jusqu’à la fin de saison. Finalement, le seul joueur monégasque qui devrait jouer la CAN est Pelé avec la Guinée-Bissau. Mais le milieu de 30 ans n’a pas figuré une seule fois dans l’équipe (ou le groupe) de Niko Kovac durant la campagne 2021-2022. A Marseille, seuls les Sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng pourraient manquer en championnat.