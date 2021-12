CAN 2022: une réflexion autour de l’annulation de la compétition est engagée

INFO RMC SPORT - L’incertitude plane autour de la tenue de la compétition, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. La CAN pourrait bien être la prochaine grande compétition de foot à devoir prendre une décision drastique, alors que le continent africain est durement frappé par la pandémie.

L’Algérie va-t-elle pouvoir conserver sa couronne continentale au moins encore pour une année de plus? Déjà reportée d’une année en raison de l’expansion du Coronavirus sur le continent africain, l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations – qui devait se tenir du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun – va peut-être connaître un nouveau coup dur.

Ce qui était encore une réflexion il y a plusieurs semaines est devenue bien plus qu’une probabilité ces derniers jours. Selon nos informations, la Confédération africaine de football (CAF) pourrait annoncer une annulation de cette édition. La réflexion est en tout cas engagée.

Le variant menaçant, les clubs européens insistants

Plusieurs sélectionneurs nationaux ont eu écho de cette possibilité sans qu’une décision officielle ne leur soit annoncée pour le moment. Au-delà des difficultés d’organisation liées à la Covid-19 et son nouveau variant Omicron, la CAF est confrontée à la grogne de certains clubs, majoritairement anglais, qui souhaiteraient pouvoir garder les joueurs sur le sol britannique dans les prochaines semaines. Les joueurs africains appelés par leur sélection devraient ainsi effectuer une quarantaine à leur retour au Royaume-Uni, ce qui priverait donc les clubs de leurs joueurs pour une durée plus longue. Et le pays est actuellement touché par une vague importante de cas de Covid.

L'édition suivante devra normalement se tenir en Côte d’Ivoire, entre juin et juillet 2023 – habituellement disputée en début d’année, la compétition avait déjà été décalée de quelques mois en raison du prochain Mondial disputée au Qatar à l’hiver 2022. Le dernier match d’une CAN a eu lieu le 19 juillet 2019, lors de la finale Sénégal-Algérie remportée 1 à 0 par les Fennecs de Djamel Belmadi au Caire (Egypte).