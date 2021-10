Burkina Faso: Bertrand Traoré, le leader de la nouvelle génération des Etalons

Le Burkina Faso se prépare à une double confrontation avec le Djibouti dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2022 (vendredi 8 et lundi 11 octobre) à Marrakech, les pelouses des deux nations ayant été suspendues par la CAF pour non-conformité. Un match qui verra les Etalons être menés par un Bertrand Traoré encore plus responsabilisé.

Double rendez-vous important pour le Burkina Faso face à Djibouti dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. À cette occasion, le sélectionneur national burkinabé Kamou Malo, compte responsabiliser Bertrand Traoré au sein d’une équipe en reconstruction après le départ de plusieurs cadres. L’ailier gaucher d’Aston Villa portera donc le brassard de capitaine, qu’il avait déjà porté par le passé par intermittence.

Dix ans après ses débuts chez les A, à 15 ans et 11 mois seulement, Traoré est le leader technique des Étalons, déjà qualifiés pour la CAN 2021 au Cameroun. L’ancien joueur de l’OL sera chargé de donner confiance à la nouvelle génération, comme l’attaquant Lassina Traoré (Chakhtior Donetsk), le gardien Hervé Koffi (Racing Charleroi) ou les défenseurs Edmond Tapsoba (Bayern leverkusen) et Issoufou Dayo (RS Berkane).

Traoré "fier de succéder" à Kaboré

Bertrand Traoré se dit "fier de succéder à Charles Kaboré, un modèle". L’ancien Marseillais (33 ans, 99 sélections) est sans club depuis son départ cet été du Dinamo Moscou.

Dans ce groupe A, le Burkina Faso est au coude-à-coude avec l’Algérie, les deux nations comptant quatre points chacune après deux journées. Les deux nations se retrouveront mi-novembre pour ce qui pourrait être une finale de cette première phase des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar.