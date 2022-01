CAN 2022: sécurité renforcée à Douala pour le quart Gambie-Cameroun

Après la bousculade meurtrière ayant fait huit morts à Yaoundé, le dispositif de sécurité a été largement renforcé pour le quart de finale du Cameroun face à la Gambie de ce samedi (17h) à la Coupe d'Afrique des nations. Le match aura lui à Douala.

À l’occasion du match entre le Cameroun et la Gambie en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (ce samedi 17h), le dispositif de sécurité a été très largement renforcé avec l’appui notamment de l’armée et de la brigade d’intervention rapide camerounaise.

Un dispositif renforcé

En effet pour ce premier match des Lions indomptables à Douala, capitale économique du pays, et suite à la bousculade mortelle qui a coûté la vie à huit personnes lundi soir à Yaoundé, le dispositif de sécurité a été très largement renforcé.

Ce premier et seul match du pays hôte dans la plus grande ville du pays suscite une attente très importante. Raison de plus pour le comité d’organisation de la CAN de renforcer le dispositif existant à l’aide de militaires et les policiers de la BIR. Ainsi l’accès au stade Japoma de Douala, qui accueillera la rencontre de ce samedi 17h, fait l’objet de très nombreux contrôles : brigades sinophiles, contrôles approfondis des véhicules, fouilles systématiques…

Par ailleurs, le gouvernement et les instances locales ont demandé à la population un sens aigu de la responsabilité pour éviter un nouveau drame humain comme celui de lundi.

Un communiqué de la sélection qui va dans le même sens

Dans un communiqué mardi, la sélection camerounaise avait déjà demandé à ses supporters davantage de discipline tout en adressant ses condoléances aux victimes de la bousculade. "Les Lions Indomptables exhortent les fans de football du Cameroun et d'Afrique à un sens élevé de la discipline et à plus de responsabilité au sein et en dehors des stades pour que les matchs de football en général et de la CAN restent et demeurent des moments festifs. Ils appellent également à préserver les sentiments de sécurité, de fraternité et de bonheur partagé dans les stades." Un texte signé du capitaine Vincent Aboubakar "pour les Lions Indomptables".

Ce samedi, le Burkina Faso affrontera lui à 20h la Tunisie au stade Roumdé Adija de Garoua.