CAN 2022: la sélection camerounaise appelle les fans à plus de discipline après la bousculade

La sélection camerounaise a publié un communiqué dans lequel elle adresse ses condoléances aux victimes de la bousculade qui a fait huit morts, lundi. Elle invite aussi les fans à plus de discipline et de responsabilité.

Des regrets et des condoléances d’abord, puis un discours plus culpabilisant ensuite. La sélection camerounaise de football a publié un communiqué pour réagir à la bousculade qui a causé la mort de huit personnes devant le stade Olembe, lundi avant le coup d’envoi du 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Comores (2-1).

"Les Lions Indomptables et l’ensemble de leur encadrement regrettent profondément les incidents dramatiques survenus au stade d’Olmebe", indique le texte. "Ils adressent leurs condoléances sincères et attristées aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés", poursuit le communiqué.

La suite est plus sévère. "Les Lions Indomptables exhortent les fans de football du Cameroun et d'Afrique à un sens élevé de la discipline et à plus de responsabilité au sein et en dehors des stades pour que les matchs de football en général et de la CAN restent et demeurent des moments festifs. Ils appellent également à préserver les sentiments de sécurité, de fraternité et de bonheur partagé dans les stades." Le texte est signé du capitaine Vincent Aboubakar "pour les Lions Indomptables".

Le président a ordonné une enquête

Le président camerounais Paul Biya a ordonné une enquête après les faits, ce mardi. "Le chef de l'Etat a prescrit l'ouverture d'une enquête afin que toute la lumière soit faite sur cet incident tragique", indique un communiqué du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Le gouvernement "appelle une fois de plus" les Camerounais "au sens des responsabilités, à la discipline et au civisme de tous pour la réussite totale de cette grande fête sportive". Trente-huit personnes ont également été blessées dans le drame, dont sept grièvement, a détaillé le ministre.