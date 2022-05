CAN 2023: le Kenya et le Zimbabwe exclus des éliminatoires

La Confédération africaine de football a officialisé l'exclusion du Zimbabwe et du Kenya pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une décision qui profite au Maroc et au Cameroun, placés dans des groupes de trois.

La menace a été mise à exécution. Maintenus avec sursis dans les éliminatoires de la CAN 2023 malgré des suspension pour "ingérences politiques" dans les affaires fédérales, le Kenya et le Zimbabwe en ont été exclus par la Confédération africaine lundi soir. "La CAF les avait inclus dans le tirage au sort officiel plus tôt en avril 2022 à condition que la suspension soit levée deux semaines avant leur premier jour de match. Le Kenya et le Zimbabwe n'ont pas encore rempli les critères requis par le Congrès de la FIFA comme condition préalable à la levée de leur suspension", explique l'institution dans un communiqué.

Le Cameroun et le Maroc grands gagnants

La CAF précise que les deux nations seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. "Les groupes C et K seront composés uniquement de trois équipes et l'ordre des matchs sera maintenu conformément au calendrier des matchs qui aura été communiqué aux équipes après le tirage au sort." Deux groupes dans lesquels figurent le Maroc et le Cameroun, qui auront un avantage sur les autres poules puisque les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour le tournoi final, qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023.

Les éliminatoires de la CAN débutent le 1er juin et se poursuivront jusqu'au 28 mars 2023. Avec deux matchs officiels en moins, le Maroc et le Cameroun pourront également préparer la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). La sélection de Vahid Halilhodžić est placée dans le groupe F avec la Croatie, la Belgique et le Canada, tandis que les coéquipiers de Karl Toko-Ekambi évolueront dans le groupe G avec le Brésil, la Suisse et la Serbie.