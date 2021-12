CAN en direct: Des surprises pour le Nigeria et le Mali

Présent dans une pré-sélection de 25 joueurs pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, Ez Abde n'a pas encore porté à ce jour le maillot des Lions de l'Atlas. Une brèche dans laquelle souhaite s'engager la Fédération espagnole de football (RFEF), qui souhaite retenir l'ailier du Barça, qui a entamé des démarches ces dernières semaines pour obtenir la nationalité espagnole. "Je lui ai parlé deux fois et il est impatient de jouer avec nous, a assuré Vahid Halilhodzic à propos d'Abde, des propos relayés apr le quotidien catalan Mundo Deportivo. Il est très fier à l'idée de jouer pour le Maroc. Nous allons parler aux personnes en charge de son équipe, le président et le directeur sportif car ils ne peuvent pas vous interdire de jouer lorsque vous êtes éligible. On va essayer de trouver un accord amical, d'expliquer les choses et de trouver une solution acceptable pour tout le monde."