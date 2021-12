CAN 2022: le tournoi aura bien lieu au Cameroun, selon le patron du foot africain

En visite au Cameroun ce mardi, où doit se tenir la prochaine Coupe d'Afrique des nations (9 janvier-22 février), Patrice Motsepe a assuré que la compétition aurait bel et bien lieu dans le pays. Le patron de la Confédération africaine de football (CAF) a maintenu sa confiance dans le Cameroun alors que des rumeurs faisaient état d'un nouveau report, voire d'une annulation de la CAN.

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) aura bien lieu au Cameroun et le président de la Confédération africaine de football (CAF) sera même présent pour assister à la rencontre d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso. C'est ce qu'a affirmé ce mardi Patrice Motsepe, le patron de la CAF, alors qu'il était en visite au Cameroun, le pays qui doit accueillir la CAN dans deux semaines et demi (9 janvier-22 février).

Pas de report ni d'annulation

"Le 9 janvier, je viendrai voir (le match d'ouverture, ndlr) entre le Cameroun et le Burkina Faso", a déclaré Motsepe, après une rencontre avec le chef de l'État camerounais Paul Biya. Le président de la CAF était accompagné de Samuel Eto'o, ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter Milan et désormais président de la Fédération camerounaise de football.

Cette prise de position de la part de Motsepe, après une rencontre avec Biya, a de quoi rassurer les suiveurs de la CAN. Des rumeurs persistantes faisaient état ces derniers jours et ces dernières semaines d'un nouveau report de la compétition (déjà repoussée d'un an) ou d'une annulation en raison de la pandémie de Covid-19, ou d'une délocalisation en raison de problèmes d'infrastructures au Cameroun.

Avec quels joueurs?

Il n'en sera donc rien et la CAN débutera bien le dimanche 9 janvier prochain, pour un mois et demi de compétition. Reste à savoir quels joueurs pourront y participer. Si Victor Osimhen, l'attaquant nigérian, a annoncé ce mardi être prêt pour jouer la CAN malgré sa terrible blessure au visage, d'autres joueurs pourraient être privés de la compétition.

Certains clubs européens refuseraient de céder leurs joueurs aux sélections africaines pour la durée de la compétition. Les équipes qui participeront à la CAN ont commencé à annoncer les listes des joueurs retenus, sans prendre en compte les réticences des clubs européens. Naby Keïta, le milieu de terrain de Liverpool, a ainsi été sélectionné par la Guinée pour disputer la compétition.