Quatre candidatures pour la CAN 2027, dont celle de l'Algérie

La Confédération africaine de football a dévoilé ce jeudi les quatre candidats pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027. L'Algérie, déjà intéressée pour accueillir le tournoi en 2025, a postulé à nouveau.

Les candidats pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027 sont connus. La Confédération africaine de football a annoncé ce jeudi avoir reçu quatre "déclarations d'intérêt" pour l'organisation de la compétition. L'Algérie, qui n'a plus accueilli la CAN depuis 1990, figure parmi les prétendants.

Le Botswana et l'Egypte ont eux aussi manifesté leur intérêt alors que le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie font front commun. Prochaine étape: les quatre candidats ont désormais jusqu'au 23 mai prochain pour finaliser leur dossier et soumettre tous les documents nécessaires. Les visites d'inspection auront lieu du 1er juin au 15 juillet.

La CAN 2025 n'a pas été attribuée après le retrait de la Guinée

Pour l'heure, aucune date n'a été donnée pour l'annonce du ou des pays hôte(s). Pour rappel, la Côte d'Ivoire a été choisie pour organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, du 13 janvier au 11 février 2024. Mais ces derniers jours, des rumeurs faisaient état d'un possible retrait forcé en raison de la lente avancée des travaux.

Une visite en parallèle du secrétaire général de la Confédération africaine en Algérie, laisserait supposer que le pays du Maghreb serait prêt à récupérer cette CAN si la Côte d'Ivoire était contrainte de se désister. Rien n'a néanmoins été confirmé.

Initialement choisie pour 2025, la Guinée a elle déjà perdu l'organisation de la CAN. Cinq candidatures ont été retenues, dont celles de l'Algérie et du Maroc, pour pallier ce retrait. Le verdict pour 2025 n'est toujours pas tomb mais le pays des Lions de l'Atlas fait figure de favori.