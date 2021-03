CAN: Sierra Leone-Bénin reprogrammé en juin, après l'énorme imbroglio sur les tests Covid

Prévu mardi, le match de qualification pour la CAN entre la Sierra Leone et le Bénin n'a pas pu se jouer en raison d'une situation ubuesque sur place, liée à des tests Covid. Il aura lieu en juin prochain.

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter au mois de juin prochain le match entre la Sierra Leone et Bénin, qui n'a pas pu se jouer mardi en raison d'un désaccord sur des tests positifs au coronavirus côté béninois. C'est ce qu'a appris ce mercredi l'AFP auprès d'un porte-parole de la CAF.

La rencontre, décisive pour la qualification à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a été "annulée" après que cinq cas positifs au Covid-19 parmi les "Écureuils" ont été détectés au dernier moment, entraînant un énorme imbroglio.

Une situation ubuesque

La délégation béninoise a fait part de sa colère sur les réseaux sociaux et dans les médias. "La Sierra Leone dit que nous avons cinq cas Covid, ce qui est faux. Dans les cinq cas, certains ont déjà eu le Covid et donc ils ont des anticorps. Nous avons aussi été testés au Bénin avant de voyager et tout le monde était négatif", a ainsi tweeté le défenseur béninois Cédric Hountondji, qui évolue à Clermont en Ligue 2. De son côté la Fédération sierra-léonaise a indiqué que l'équipe du Bénin avait refusé d'entrer sur le terrain "après que cinq joueurs ont été testés positifs au Covid-19".

"On a eu cette chance que le président de la Fédération et le ministre des Sports étaient avec nous, a raconté mardi dans l'After Foot sur RMC le défenseur international béninois Emmanuel Imorou. Ils se sont tout de suite interposés, ils s’en sont mêlés. Ils ont pris notre défense. Ça a pesé. Eux (la Sierra Leone), ils avaient sans doute espoir qu’on accepte de jouer." La Sierra Leone a besoin d'une victoire pour se qualifier, sinon c'est le Bénin qui ira à la CAN.