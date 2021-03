Le Bénin dénonce "une honte" en Sierra Leone sur les tests Covid

Le coup d'envoi de Sierra Leone-Bénin a été décalé de 18h à 21h, ce mardi en éliminatoires de la CAN 2021. La sélection béninoise s'est retrouvée bloquée à l'entrée du stade après l'annonce, en dernière minute, de plusieurs cas de coronavirus au sein son effectif. La Fédération béninoise dénonce une "honte" et conteste la validité des tests.

C'est un imbroglio dont le Bénin se serait bien passé. L'équipe nationale s'est rendue en Sierra Leone ce mardi pour disputer une rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Mais la partie a été reportée de quelques heures (21h au lieu de 18h) en raison de plusieurs cas de coronavirus au sein du groupe béninois, tous déclarés à la dernière minute.

Membre de la sélection et ancien joueur bien connu du championnat français, Emmanuel Imorou a partagé l'incompréhension du groupe ce mardi sur son compte Twitter: "Arrivés devant le stade en Sierra Leone, on apprend qu’on a bizarrement 5 titulaires qui ont le Covid. Quel sketch". Le latéral gauche explique que le Bénin a réalisé des tests en interne 72 heures avant la rencontre, où aucun cas positif n'a été détecté.

"On espère que la CAF prendra ses responsabilités"

Attendu à 10 heures, le médecin qui devait rendre les résultats n'est apparu qu'un peu avant 15h (heure locale), à près d'une heure du coup d'envoi, pour donner les résultats des tests au coronavirus. La composition du Bénin était connue depuis la veille au soir et six joueurs se sont retrouvés positifs selon le site d'information La Nation Bénin (Saturnin Allagbé, Khaled Adenon, Steeve Mounié, Jodel Dossou, Poté Michael, Cedrick Hountondji).

Une réunion d'urgence a eu lieu pour finalement décaler la rencontre de quelques heures. "Actuellement, nous sommes bloqués dans le bus car la Sierra Leone dit que nous avons 5 cas Covid, ce qui est faux, a expliqué Cedric Hountondji sur son compte Twitter, autre international béninois, qui évolue à Clermont. Dans les 5 cas, certains on déjà eu le Covid et donc ils ont des anticorps. Nous avons aussi été testés au Bénin avant de voyager et tout le monde était négatif."

Les joueurs concernés appartiennent tous à des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. "Une honte pour le football africain ce qui est entrain de se produire, nous espérons que la CAF (Confédération Africaine de football, NDLR) prendra ses responsabilités et surtout des mesures à l'issue des discussions", indique le compte Twitter officiel de la Fédération Béninoise de football. Le coup d'envoi a été retardé de trois heures après cette réunion d'urgence entre les autorités béninoises, la CAF et la FIFA.