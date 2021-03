L’Algérie égale le record d’invincibilité d’une équipe africaine

En surclassant le Botswana ce lundi (5-0) lors de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2021, l’Algérie a porté à 24 rencontres sa série de matchs sans défaite. Un record pour une sélection africaine.

Tenant du titre de la Coupe d’Afrique des nations, l’Algérie s’est qualifiée sans problème pour l’édition 2021 (décalée entre le 15 janvier et 28 février 2022) au terme d’une campagne de qualifications impeccable. La victoire acquise ce lundi face au Botswana (5-0) a permis de boucler les éliminatoires avec quatre victoires et deux nuls.

Cette ultime manita des partenaires de Riyad Mahrez leur offre aussi le record de la plus longue invincibilité pour une sélection africaine. Co-détenteurs de la marque avec 24 matchs sans défaite, les Fennecs égalent la performance réalisée par l’Egypte à la fin des années 2000.

Une dernière incertitude subsiste toutefois selon la presse algérienne. En effet, la Côte d’Ivoire de Didier Drogba pourrait prétendre être l’actuel détenteur du record avec 26 matchs d’invincibilité entre un revers en amical face à la Pologne en novembre 2010 et le quart perdu face au Nigeria à la CAN 2013.

Une série qui ne tiendrait compte que du temps réglementaire puisque les Eléphants se sont inclinés aux tirs au but face à la Zambie d’Hervé Renard en finale de la CAN 2012. Histoire d’éviter toute potentielle polémique ou contestation à propos de leur record, les Fennecs seraient alors bien inspirés de prolonger un peu plus longtemps leur série de matchs sans défaite.

Le record mondial fixé à 35 matchs

Après cette belle qualification pour la CAN obtenue par les joueurs de Djamel Belmadi, place désormais aux qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans le groupe A des éliminatoires, l’Algérie défiera le Burkina Faso, le Niger et Djibouti. Trois adversaires à la portée des champions d’Afrique en titre.

Et qui sait, Riyad Mahrez, Islam Slimani et autres Ramy Bensebaini et Ismaël Bennacer parviendront peut-être à s’emparer du record mondial co-détenu par le Brésil et l’Espagne avec 35 rencontres d’invincibilité. Un beau défi en perspective.