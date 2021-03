Mercato: Riyad Mahrez intéresse le Real Madrid

D’après les informations Foot Mercato, confirmées par RMC Sport, le Real souhaiterait recruter Riyad Mahrez (Manchester City) dès l’été prochain.

En réussite cette saison avec Manchester City (8 buts et 4 passes décisives), Riyad Mahrez s’est attiré l’intérêt de Zinedine Zidane et du Real Madrid, comme indiqué par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport. En difficulté offensivement cette saison, avec une attaque dépendante de Karim Benzema (29 des 58 buts inscrits), le Real verrait en l’international algérien une solution à ses soucis. A 30 ans, le milieu offensif n’a jamais joué ailleurs qu’en France et en Angleterre.

Riyad Mahrez (Manchester City) © ICON

Mahrez, c'est cher

Joueur technique, passeur et buteur, Riyad Mahrez a tout de la solution idéale pour les Madrilène. Mais double problème: il est sous contrat jusqu’en 2023 avec Manchester City et Pep Guardiola n’a aucunement l’intention (ni le besoin) de le laisser partir. "Les derniers matches de Mahrez ont été exceptionnels. Il a vraiment bien joué", a déclaré l’entraîneur espagnol il y a quelques jours. Estimé à environ 50 millions d'euros, l'Algérien pourrait aussi être jugé trop cher par le Real.

Le Real devra donc trouver les mots et les moyens, et surtout espérer éviter un nouvel échec: les 205 millions d’euros investis dans Eden Hazard, Vinicius Jr et Rodrygo tardent à être rentabilisés.

Mahrez a montré la voie à ses coéquipiers © @AFP