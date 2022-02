Liverpool: Mané et Salah n'ont pas reparlé des tirs au but de la finale de la CAN Sénégal-Egypte

De retour à Liverpool après la Coupe d’Afrique des nations, Sadio Mané et Mohamed Salah n’ont pas encore eu l’occasion de parler de la finale gagnée par le Sénégal contre l’Egypte. Même si le Sénégalais confie, lors d’un entretien avec Que Golazo, que lui et son coéquipier de Liverpool rigolent encore de quelques actions.

Adversairesla veille et coéquipiers le lendemain. Opposés pendant la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2022 entre le Sénégal et l’Egypte, Sadio Mané et Mohamed Salah se sont déjà retrouvés à Liverpool. L’occasion pour les deux Africains d’aborder la CAN, conclue sur une séance de tirs au but entre les deux équipes? Pas vraiment. Lors d’un entretien avec Que Golazo, Mané confie ne pas avoir abordé avec l’Egyptien, la finale de la compétition: "Jusqu’à présent, vous ne me croirez pas, nous n’en avons pas parlé, parce que je sais qu’il est encore déçu, c’est sûr."

Mais les attaquants rigolent quand même des petites pressions qu’ils se sont adressées lors de ce match: "Nous avons parlé du moment où j’ai manqué le penalty. Il a dit "Pourquoi es-tu venu voir le gardien?" Je lui ai dis "parce que tu as parlé avec lui et je suis sûr que tu vas lui mettre la pression, donc je vais le faire aussi"." Des anecdotes amusantes, laissant penser que leur entente sur le terrain ne devrait pas changer.

Klopp: "Ils sont tous les deux des forces de la nature"

S’il y a bien une personne qui est heureux de voir Mané et Salah à l’œuvre, c’est le coach de Liverpool Jürgen Klopp. Avant la rencontre de ce mercredi en Ligue des champions contre l’Inter Milan (à suivre sur RMC Sport), l’Allemand s’est montré satisfait par l’état de forme de ses deux flèches offensives: "Ils sont tous les deux des forces de la nature. J’espère que ça le restera, ils récupèrent très vite. Salah a eu quelques jours de repos, Sadio a eu une semaine pour célébrer, mais leur état de forme ne me surprend pas."

L’ancien du Borussia Dortmund les a aussi félicités pour leur bonne hygiène de vie, lui permettant ainsi de pouvoir compter sur eux rapidement: "Aucun des deux ne boit d’alcool, l’alcool peut poser problème quand on fête un titre. Il prolonge la durée nécessaire pour reprendre. Mais ils ne boivent pas, ils étaient prêts dès le lendemain du match."