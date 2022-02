Maroc: Halilhodzic cite Jacquet et Deschamps pour justifier l'absence de Ziyech à la CAN

Lors d'une longue conférence de presse ce jeudi, Vahid Halilhodzic a assumé ses choix en tant que sélectionneur du Maroc. Pour expliquer l'absence d'Hakim Ziyech dans le groupe pour la Coupe d'Afrique des Nations, le technicien a rappelé les exemples de l'équipe de France, victorieuse de deux Coupes du monde sans certains joueurs majeurs.

Vahid Halilhodzic est "prêt à partir" de son poste du sélectionneur du Maroc si les Lions de l'Atlas échouent à se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, qui a duré plus de deux heures, le technicien franco-bosniaque a dressé le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations, où le Maroc a été éliminé dès les quarts de finale face à l'Egypte (1-2).

"J'ai déjà pardonné deux fois"

S'il a reçu des "menaces de mort" après cette élimination, qu'il a relativisées car il a "l'habitude en tant qu'entraîneur", Vahid Halilhodzic assume ses choix. Notamment le plus controversé: celui d'avoir laissé sur la touche Hakim Ziyech, le milieu offensif de Chelsea. "Je ne peux pas convoquer un joueur qui peut exploser le groupe, même s'il s'appelle Lionel Messi", a défendu "Coach Vahid" qui estime qu'un joueur "ne peut pas sauver une équipe nationale."

Pourtant un élément fort de Chelsea, Hakim Ziyech est en froid avec Vahid Halilhodzic. "Vous voulez que je supplie quelqu'un de jouer pour l'équipe nationale? Il y a un groupe, un esprit collectif, je veux garder cela, a poursuivi Halilhodzic. J'ai déjà pardonné deux fois, la troisième ça suffit! Ce n'est pas facile pour moi non plus mais il faut qu'on respecte l'entraîneur et l'équipe nationale."

Pour se justifier, Vahid Halilhodzic a aussi pris l'exemple de l'équipe de France, qui a notamment écarté des hommes forts par le passé comme Eric Cantona, David Ginola ou Karim Benzema à des époques différentes. "Aimé Jacquet et Didier Deschamps sont devenus champions du monde en écartant les meilleurs joueurs, a appuyé le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Je ne suis pas le premier à faire cela."

Pour le Maroc, il faudra rapidement se remettre de la déception de la CAN. Le mois prochain, Achraf Hakimi et ses coéquipiers auront rendez-vous avec la RD Congo pour les barrages de la zone Afrique de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu en novembre-décembre prochain.