Double Contact - H Magnum: "J’aurais pris Ronaldo plutôt que Messi au PSG"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Bansky", on a rencontré H Magnum. Le rappeur d’origine ivoirienne nous parle de sa connexion avec Didier Drogba, du leadership de Cristiano Ronaldo et de la persévérance de Karim Benzema.

Il s’exprime avec une voix posée, un ton calme et un air flegmatique. En soupesant chacun de ses mots. Mais sur le rectangle vert, H Magnum a longtemps fait parler sa vitesse. A l’époque où il défendait les couleurs du Racing Club Paris 10, aux côtés d’Abdoulaye Meïté (l’ancien défenseur de l’OM), le jeune Parisien utilisait sa puissance de frappe sur les terrains du secteur. C’est ce qu’il nous explique lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Bansky" (disponible depuis fin novembre).

Même s’il a un peu mis de côté ses crampons, l’artiste d’origine ivoirienne continue de suivre attentivement l’actualité du ballon rond. Après avoir soutenu Marseille à cause de Basile Boli, puis Didier Drogba, il se revendique aujourd’hui supporter du PSG. Avec une préférence pour Kylian Mbappé et sa capacité à répondre présent dans les grands matchs. En revanche, il n’est pas trop fan de l’arrivée de Lionel Messi l’été dernier. Lui aurait préféré voir Cristiano Ronaldo débarquer au Parc des Princes, avec son charisme, son exemplarité et sa capacité à transcender ses partenaires.

Il a rencontré Ben Arfa grâce à la Sexion d’Assaut

Un leadership qu’il retrouve un peu chez Karim Benzema, ancien apôtre de CR7 au Real Madrid. Le natif de Yopougon (près d’Abidjan), qui grandi dans le 20e arrondissement de la capitale, savoure le retour du buteur merengue en équipe de France. Et salue sa persévérance hors-normes. Il a peut-être déjà eu l’occasion d’en parler avec son "grand frère" Drogba, avec qui il est connecté depuis plusieurs années. Tout comme Hatem Ben Arfa, qu’il a rencontré chez lui à l’époque où il traînait beaucoup avec les membres de la Sexion d’Assaut.

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici