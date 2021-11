Barça: trois joueurs de Chelsea ciblés pour cet hiver

À la recherche de renforts pour le mercato d’hiver, le FC Barcelone pourrait s’orienter vers l’Angleterre. D’après Sport, les Catalans lorgneraient sur trois joueurs de Chelsea: Christian Pulisic, Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi.

Confronté à de nombreuses blessures depuis le début de la saison dans le domaine offensif, le FC Barcelone compterait profiter du mercato hivernal pour renforcer ce secteur. Si la piste Raheem Sterling a été évoquée, Manchester City semble peu enclin à laisser partir son joueur.

Mais selon Sport, le terrain de chasse privilégié des Catalans reste l’Angleterre et plus précisément Londres. Peu titulaires à Chelsea, les Barcelonais se renseigneraient sur les attaquants Christian Pulisic (23 ans), Hakim Ziyech (28 ans) et Callum Hudson-Odoi (21 ans). N’ayant pas une grosse enveloppe à dépenser, ce sont des prêts qui pourraient être proposés aux Blues.

Pour le média espagnol, ces profils correspondent parfaitement aux volontés du club présidé par Joan Laporta. À savoir, attirer un offensif disposant de grosse qualités individuelles. Avec les longs forfaits de Sergio Agüero et Martin Braithwaite, recruter au moins un des joueurs cités serait une belle opération pour le neuvième de Liga.

Trois recrues à venir pour Barcelone

Malgré des moyens réduits, le Barca devrait être une des équipes les plus actives lors du mercato hivernal. D’après le média TV3, Laporta aurait même annoncé il y a quelques jours à des journalistes que le club allait recruter trois joueurs.

Après le retour surprise de Dani Alves, les Catalans ne comptent donc pas s’arrêter en si bon chemin. À voir s’ils auront les moyens de leurs ambitions.