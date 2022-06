Qualifs CAN 2023: Eto'o passe un gros savon aux joueurs du Cameroun malgré leur victoire au Burundi

Le nouveau président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o, n'a que peu goûté la prestation des Lions indomptables, jeudi, face au Burundi (0-1) lors des qualifications pour la CAN 2023. Et l'ancien attaquant n'a pas manqué de le faire savoir aux joueurs dans les vestiaires après la rencontre.

Qualifié in extremis pour le prochain Mondial au Qatar après son match à suspense contre l'Algérie fin mars, le Cameroun a entamé sa préparation par un succès contre le Burundi (0-1), jeudi, lors des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui aura lieu en 2023.

Ce succès étriqué, grâce à un but du Lyonnais Karl-Toko Ekambi, n'a toutefois pas plu aux hautes instances du football camerounais, à commencer par le président de la Fédération, Samuel Eto'o. En poste depuis quelques mois, celui-ci n'a, pour ainsi dire, pas du tout apprécié ce qu'il a vu. Après la victoire des Lions indomptables, il ne s'est d'ailleurs pas gêné pour se rendre dans les vestiaires et passer un gros savon aux joueurs.

"Si vous voulez faire partie du voyage au Qatar, vous devez vous bouger les gars"

Sur des images partagées par la Fédération, on y voit l'ancien attaquant s'adresser aux internationaux camerounais. "Moi je ne suis pas content, je ne suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous de qui est en face de vous, vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du monde, mais je savais quels problèmes j'avais. Et cela ne va pas se passer tant que je suis président", prévient-il avant de poursuivre son intervention.

"J'ai pris cette présidence pour changer les choses et les places seront chères. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job sinon il ne vient pas et je serai content. J'ai été assis là, à votre place, pendant 26 ans, je sais ce que vous pensez, vous vous dites "c'est un salaud". Mais j'ai été le meilleur et je sais pourquoi j'ai raté. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions (...) Le Cameroun, il n'y a rien de plus beau, je donnerai ma vie pour mon pays et je vais arriver là où je veux, avec ou sans vous. Si vous voulez faire partie du voyage, vous devez vous bouger les gars. Ne soyez pas sûrs d'être dans la liste pour le Mondial, si c'est ce que j'ai vu ce soir (jeudi, ndlr), vous n'y serez pas. J'ai besoin de beaucoup plus, moi je rêve de gagner cette Coupe du monde. Mon premier défi c'est que mon groupe soit humainement bon, heureux de vivre ensemble."

Samuel Eto'o a laissé exprimer son ambition et ses émotions pendant plusieurs minutes, le tout devant le sélectionneur, Rigobert Song, impassible, juste à côté. Le président de la Fédération s'était déjà fendu d'un tel discours en janvier dernier durant la CAN, après le nul contre le Cap-Vert (1-1), en réclamant plus de joie dans le vestiaire.

Alors que les Les Lions indomptables ne retrouveront la compétition qu'en septembre pour la suite des éliminatoires, les voilà prévenus : leur président surveillera avec une attention toute particulière leurs prochaines sorties...