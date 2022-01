Cameroun: "Je ne vous vois pas heureux", le discours mobilisateur d’Eto’o dans le vestiaire

Samuel Eto’o est venu s’adresser aux joueurs du Cameroun après leur nul contre le Cap Vert, lundi à Yaoundé (1-1). Et le président de la Fecafoot a réclamé plus de joie dans le vestiaire, alors que les Lions Indomptables se sont qualifiés pour les 8es de finale en terminant en tête du groupe A.

Un ton solennel, un air grave et des mots soigneusement pesés. Samuel Eto’o s’est présenté dans le vestiaire du stade d’Olembé afin de s’adresser aux joueurs du Cameroun après leur match nul contre le Cap Vert, lundi, lors de la CAN 2022 (1-1). Entouré de ses collègues dirigeants, le président de la Fécafoot a tenu un speech mobilisateur face aux partenaires de Vincent Aboubakar, qualifiés pour les 8es de finale en terminant premiers du groupe A.

"Je suis un peu triste ce soir. Je suis triste parce que je ne vous vois pas heureux, a lâché Eto’o devant une assistance silencieuse, comme le montre une vidéo diffusée par la fédération. Vous venez de vous qualifier, premiers de votre poule. Vous avez toutes les raisons d’être heureux. Toutes les raisons. Je vous vois tristes. J’entre ici, pas de musique, pas d’ambiance. Ce n’est pas facile de faire ce que vous avez fait. Vraiment vous devez être heureux, pour vous, mais surtout pour les 27 millions de Camerounais. Nous, nous sommes heureux et vous, qui avez fait ça, vous êtes tristes. Il n’y a pas de raison d’être tristes. Il n’y en a pas. Vous devez être fiers et heureux d’avoir accompli votre première mission."

"J’espère que vous allez ruiner la fédération"

L’ancien attaquant des Lions Indomptables a ensuite motivé les troupes pour la suite de la compétition. Cinq ans après leur dernier sacre au Gabon, les Camerounais espèrent décrocher leur sixième CAN à domicile. Eto’o y croit. "Maintenant, on entre dans une autre phase, a rappelé l’ancien buteur, passé par le Barça, l’Inter ou Chelsea. Vous êtes tous des compétiteurs. S’il vous plaît, reposez-vous. Parce que c’est une phase où on n’aura plus le droit à l’erreur. On n’est plus en phase de poules. Là, chaque match est une finale. Préparez-vous à combattre. On va combattre pendant chaque rencontre. Peut-être 90 minutes, peut-être plus, donc le repos est important. Et soyez heureux. Parce que quand vous êtes heureux, nous le sommes beaucoup plus."

Pour détendre l’atmosphère, Eto’o a ensuite annoncé le paiement des premières primes liées à la compétition. De quoi ravir les coéquipiers de Karl Toko-Ekambi, qui se sont levés pour crier de joie, danser et applaudir. "Demain (ce mardi, ndlr), je vais payer la première partie (des primes). C’était le deal. On attendait la qualification. Je paye, a lancé Eto’o devant l’assistance conquise. J’espère que vous allez ruiner la fédération, parce que moi, je vais payer (sourire). Je veux que vous preniez toutes les primes!"