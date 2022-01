Coupe du monde 2022: le tirage des barrages de la zone Afrique, avec un gros morceau pour l'Algérie

Tirés au sort ce samedi à Douala, les barrages pour la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique promettent plusieurs grosses affiches, dont Cameroun-Algérie ou un Egypte-Sénégal entre Mohamed Salah et Sadio Mané.

Dix équipes sont encore en lice, mais seulement cinq représentants de la zone Afrique feront le déplacement au Qatar en novembre pour la Coupe du monde 2022. Alors que la Coupe d’Afrique des Nations bat actuellement son plein, la compétition s’est mise en pause pour laisser place au tirage au sort des barrages du Mondial, ce samedi à Douala, au Cameroun. Plusieurs grosses affiches sont au programme, dont des bouillants Cameroun-Algérie et Sénégal-Égypte.

Éliminé de la CAN dès la phase de poules, alors qu’elle était tenante du titre, l’Algérie n’a pas été vernie par le tirage au sort: elle a hérité du Cameroun de Karl Toko-Ekambi et Vincent Aboubakar, qui fait actuellement forte impression sur le continent. Si les Fennecs sont sortis invaincus de la première phase des éliminatoires, ils ne devraient pas partir favoris. L’autre gros choc de ces barrages mettra aux prises deux stars de Liverpool: le Sénégal de Sadio Mané sera opposé à l’Égypte de Mohamed Salah.

Une revanche entre le Mali et la Tunisie

Il y aura également un parfum de revanche autour de Mali-Tunisie. Les deux sélections se sont déjà rencontrées autour de la dernière CAN, avec une victoire des Aigles (1-0), au cours d’un match troublé par de nombreux problèmes d’arbitrage, notamment deux coups de sifflet finaux avant même la fin du temps réglementaire. Les deux dernières rencontres mettront aux prises la République Démocratique du Congo et le Maroc et le Ghana et le Nigeria.

Si les affiches des barrages sont désormais connues, on ne sait pas encore à quelle date ils auront lieu, la FIFA n’ayant toujours pas communiqué à ce sujet. Le match aller aura lieu dans le stade de l'équipe la moins bien classée à l’issue de la première phase d’éliminatoires, tandis que ce sera l'inverse pour le match retour. Pour Cameroun-Algérie, par exemple, le match couperet devrait donc se tenir sur le territoire des Lions Indomptables.

Les matchs:

Égypte-Sénégal

Cameroun-Algérie

Ghana-Nigéria

RD Congo-Maroc

Mali-Tunisie