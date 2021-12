Wright dénonce à son tour un manque de respect envers la CAN

Après Sébastien Haller et Patrick Vieira, l’ancien international anglais Ian Wright s’est élevé pour défendre la CAN. Selon l’ex-buteur d’Arsenal, la couverture de l’événement est "teintée de racisme".

"Est-ce qu’un tournoi subit plus de manque de respect que la CAN?" La question rhétorique de Ian Wright donne le ton de son intervention sur Instagram, ce mercredi soir. L’ancien attaquant des Three Lions s’insurge contre le traitement réservé au tournoi, qui débute la semaine prochaine (9 janvier-6 février).

"Si on demandait ça à un joueur anglais, vous imagineriez le scandale?"

"La couverture (du tournoi) est complètement teintée de racisme, estime Wright, qui pointe la différence de traitement avec l’Euro. Nous disputons l’Euro à travers 10 pays au milieu d’une pandémie. Mais pour le Cameroun, un seul pays, accueillir le tournoi est un problème?" "Les journalistes demandent aux joueurs s’ils seront honorés d’être appelés en sélection nationale, poursuit-il. Si on demandait ça à un joueur anglais, vous imagineriez le scandale?"

"Est-ce que les gens peuvent comprendre à quel point ce tournoi est important pour les Africains?", supplie ensuite l’ancien gunner. "La honte a assez duré", lance-t-il, avant d’adresser ses meilleurs vœux aux participants: "Je souhaite au Cameroun tout le succès pour son tournoi, et le meilleur aux joueurs et aux fans."

Un "manque de respect" pour Haller et Vieira

Récemment, l’attaquant ivoirien de l’Ajax Sébastien Haller s’était insurgé qu’on l'interroge sur sa participation à la CAN: "Cette question montre le manque de respect pour l’Afrique. Aurait-on posé cette question à un joueur européen avant l’Euro? Bien sûr que je fais la CAN".

Plus tôt, Patrick Vieira avait été l’un des premiers à défendre la compétition alors que plusieurs entraîneurs se plaignaient de perdre des joueurs en pleine saison. "Je crois que ce tournoi doit être plus respecté. C'est aussi important que l'Euro", avait notamment déclaré le coach de Crystal Palace. Ce dimanche, la FIFA a annoncé que les participants pourront jouer en club jusqu’au 3 janvier, limitant leur préparation pour la compétition qui débutera six jours plus tard.