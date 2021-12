CAN 2022: le coup de gueule de Haller sur l’irrespect envers le foot africain

Dans un entretien accordé au média néerlandais De Telegraaf, Sébastien Haller, attaquant de l’Ajax Amsterdam, a montré son agacement face à un journaliste lui demandant s’il préférait aller disputer la CAN ou rester en club durant le mois de janvier.

Le programme de l’Ajax Amsterdam s’annonce chargé au mois de janvier, avec la réception d’Utrecht et le déplacement sur la pelouse de l’actuel leader du championnat, le PSV Eindhoven. Mais Sébastien Haller, sélectionné pour la CAN avec la Côte d’Ivoire, sera absent pour la première rencontre et très probablement aussi pour la seconde, alors que l'Ajax, deuxième du championnat à un point du PSV, est à la lutte pour le titre.

Lors d’une interview accordée au média néerlandais De Telegraaf, Haller s’est vu interrogé sur ce dilemme, le journaliste lui demandant s’il n’aurait pas préféré rester dans son club pendant cette période. "Cette question montre le manque de respect pour l’Afrique, s’est agacé l’international ivoirien. Aurait-on posé cette question à un joueur européen avant l’Euro? Bien sûr que je vais à la CAN."

Une "situation très frustrante"

L’actuel meilleur buteur de la Ligue des champions précise malgré tout qu’il n’est pas ravi de laisser ses coéquipiers dans une période cruciale pour l’Ajax. "Bien sûr, j’aurais aimé prendre l’avion entre les deux pour pouvoir jouer contre Utrecht et le PSV, mais c’est impossible. Cette situation est très frustrante."

"Je déteste avoir à choisir entre mon pays et mon club, a-t-il ajouté. C’est vraiment nul. Je joue pour le titre avec l’Ajax et ces deux matchs sont très importants pour le classement." Le troisième match de poules de la Côte d’Ivoire à la CAN est prévu le 20 janvier. Après ça, l’indisponibilité de Sébastien Haller pour l’Ajax dépendra du parcours de sa sélection, et pourra durer au maximum jusqu’au 6 février, date de la finale à Yaoundé.