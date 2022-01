Coupe de France: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le tirage au sort des quarts de finale

Il reste encore une place pour les quarts de finale de la Coupe de France: elle reviendra soit au PSG soit à Nice, qui s'affrontent dans la dernière affiche des huitièmes ce lundi. Le tirage au sort des quarts aura lieu juste avant le coup d'envoi de la rencontre.

Qui du PSG ou de Nice obtiendra le dernier ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France? Les deux clubs s'affrontent ce lundi, dans la dernière affiche des huitièmes de finale à 21h15 au Parc des Princes.

Mais avant le coup d'envoi, il y aura le tirage au sort des affiches des quarts: il aura lieu à partir de 20h45 et sera à suivre sur France 3, dans l'émission Tout le Sport. Vous pourrez également suivre l'événement sur le site RMC Sport, avec notre direct commenté.

Deux clubs de National 2 se partageront le statut de Petit Poucet: le FC Versailles, qui a sorti samedi le leader de Ligue 2 Toulouse (1-0), et Bergerac, tombeur de la lanterne rouge de Ligue 1 Saint-Etienne ce dimanche (1-0). Ils pourront tomber sur deux rescapés de Ligue 2, Amiens et Bastia, ou sur l'un des quatre clubs de Ligue 1 encore en lice (Nantes, l'OM, Monaco et le vainqueur de PSG-Nice).

Les qualifiés pour les quarts de finale

Ligue 1: FC Nantes, OM, AS Monaco, PSG ou OGC Nice.



Ligue 2: Amiens SC, SC Bastia



National 2: FC Versailles 78, Bergerac FC.