Coupe de France: accusé de manipulation, France Télévisions montre les coulisses du tirage

Après des accusations de manipulation de la part des supporters marseillais, France Télévisions a rediffusé lundi soir, gros plans à l’appui, les coulisses du tirage des quarts de finale de Coupe de France.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a eu lieu lundi soir avant le coup d’envoi de PSG-Nice. Verdict: Bergerac-Versailles, Nantes-Bastia, Monaco-Amiens et enfin Marseille face au vainqueur du huitièmes de finale entre le PSG et Nice. De quoi laisser entrevoir la possibilité d’un Classique alléchant et susciter de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

"Pas d'arrangement"

Avant que la défaite du PSG contre les Niçois (0-0, 6-5 tab) ne mette fin à cette possibilité, certains supporters s’étaient demandés sur les réseaux sociaux si le tirage au sort n’avait pas été truqué pour offrir une telle affiche.

Pour stopper ces accusations, France Télévisions, diffuseur de la compétition, a rediffusé, à la mi-temps de PSG-Nice, les images du tirage effectué un peu plus tôt par Philippe Candeloro, gros plans à l'appui. "Il n’y a pas eu d’arrangement. […] Il n’y a pas de boule chaude non plus", a souri Fabien Lévêque, le commentateur.

Il n’y aura de toute façon pas de PSG-OM en quart de finale de Coupe de France. Les Parisiens ont été éliminés lundi soir au terme d’une rencontre peu emballante.