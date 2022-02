Coupe de France: la stat très inquiétante sur le non-match d’Icardi lors de PSG-Nice

Mauro Icardi a été presque invisible lundi soir lors du 8e de finale perdu contre Nice, en Coupe de France (0-0, 6-5 t.a.b). La preuve: l'Argentin n’a touché que six ballons en une heure de jeu face aux Aiglons.

La prestation du PSG contre Nice lundi soir en Coupe de France n’a pas été brillante, loin de là, et celle de Mauro Icardi encore moins. L’Argentin n’a touché que six ballons face aux Niçois. Selon Opta, il s’agit du pire total pour un joueur ayant disputé plus de 45 minutes d’une rencontre avec Paris, toutes compétitions confondues, depuis la saison 2014-15.

Aligné en attaque aux côtés de Lionel Messi et Julian Draxler, Mauro Icardi a été invisible et a été remplacé par Kylian Mbappé à l’heure de jeu (64e). L’attaquant français a alors tenté de dynamiser le jeu de son équipe, mais le huitième de finale des Parisiens s’est malgré tout soldé par une défaite (0-0, 6-5 t.a.b), synonyme d’élimination précoce en Coupe de France.

"Mauro Icardi est en bonne forme"

Après un hiver compliqué, perturbé par les vraies-fausses rumeurs de séparation avec sa femme et agent Wanda, le tout exposé sur les réseaux sociaux, Mauro Icardi comptait sur le mois de janvier pour se relancer. C’est raté. Pourtant début décembre, Mauricio Pochettino se montrait plutôt optimiste. "Il attend l'opportunité. Il est de nouveau bien et travaille de la même façon que les autres joueurs qui ont besoin de temps", disait l’entraîneur du PSG qui en avait remis une couche il y a trois semaines: "Mauro Icardi est en bonne forme". Mais contre les Aiglons, il n’a pas su profiter de l’absence de Kylian Mbappé, sur le banc au coup d’envoi, pour se mettre en lumière.

Sous contrat jusqu’en juin 2024

L’Argentin (28 ans) est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024. Si l’éventualité d’un départ a été évoquée, son entourage a indiqué qu’il n’avait eu aucune intention de quitter Paris cet hiver. Pour rappel, Mauro Icardi avait été transféré définitivement à l'été 2020 en provenance de l'Inter Milan, après une première saison en prêt, pour un montant à hauteur de 50 millions d'euros (plus 5 de bonus). Perturbé par les blessures la saison dernière, il avait déjà connu une baisse de son rendement devant le but en comparaison d'un premier exercice en 2019-20 plutôt intéressant.