Coupe de France: Angers et Lille en huitièmes sans trembler

Angers et Lille se sont qualifiés sans peine pour les huitièmes de finale de la Coupe de France ce dimanche, respectivement contre le Club Franciscain (5-0) et le Gazélec Ajaccio (3-1). Châteaubriant a battu Romorantin (3-1).

Quatre minutes qui ont coûté très cher au Club Franciscain. Le dernier club ultramarin en lice dans la compétition a finalement sombré à Angers ce dimanche (5-0), lors des 16es de finale de la Coupe de France.

Le représentant de la Martinique a craqué peu après la demi-heure de jeu, avec un but encaissé signé Angelo Fulgini (32e). Dans la foulée, à la 36e, le latéral gauche Sébastien Lepel a écopé d'un carton rouge pour un pied haut sur Mathias Pereira Lage. De quoi laisser des boulevards aux Angevins, qui ont marqué par Amadou (45e+1 ; 60e) et Bahoken (53e), pour valider leur place en huitième de finale de Coupe de France.

Remanié, le LOSC déroule en Corse

Des huitièmes que disputera aussi le LOSC, qui s'est imposé 3-1 sur le terrain du Gazélec Ajaccio, sous le regard de quelques supporters qui avaient trouvé la parade pour se hisser en hauteur et regarder le match depuis l'extérieur du stade. Les quelques fumigènes de la première période n'auront pas vraiment perturbé les Lillois, qui avaient fait en partie tourné.

Un csc pour démarrer (10e), puis une fin de match plus sereine avec des buts de Xeka (72e) et Jonathan David (84e). Même si les Ajacciens ont réduit l'écart à la 87e. La qualification est là et Christophe Galtier a pu faire tourner, avec Sanches, Bamba, Ikoné ou David sur le banc au coup d'envoi.

Dans l'autre match de 18h30, Châteaubriant a éliminé Romorantin (3-1), club où évolue notamment Anthony Payet, frère de Dimitri. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu lundi. Deux matchs restent encore à jouer: l'OM face au Canet ce dimanche et le derby Nice-Monaco lundi.