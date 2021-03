La statistique monstrueuse du PSG en Coupe de France

Le PSG s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France samedi, en s’imposant sur la pelouse de Brest (0-3). De quoi entrer dans l’histoire de la compétition en enchaînant un 38e match sans défaite. Soit l’équivalent d’un championnat complet.

Il faut remonter au 22 janvier 2014 pour trouver la trace d’une défaite du PSG en Coupe de France. Ce soir-là, les joueurs de Rolland Courbis étaient venus doucher le Parc des Princes, grâce à des buts de Daniel Congré et Victor Hugo Montano (1-2). Plus de sept ans après, Paris n’a plus connu la défaite dans la compétition.

Seule une finale perdue face au Stade Rennais en 2019 vient noircir le tableau. Mais elle est intervenue après un une séance de tirs aux buts, alors que les deux équipes n’avaient pas réussi à se départager à l’issue de la prolongation (2-2, 6 tab à 5).

38 matchs de suite sans défaite

Pour le reste, les Parisiens sont toujours sortis vainqueurs de leurs confrontations. Que ce soit face à des pros ou des amateurs. En s’imposant largement sur la pelouse de Brest, samedi en 16es de finale (0-3), ils ont enchaîné un 38e match sans défaite en Coupe de France, comme l’a relevé le site CulturePSG. Soit l’équivalent d’un championnat entier à vingt clubs, en comptant les matchs aller et retour! Une série impressionnante et évidemment inédite pour un club, qui a également franchi la barre des 500 buts dans l'épreuve.

Record de victoires dans la compétition

Vainqueur de cinq des six derniers trophées, le club de la capitale détient le record de sacres en Coupe de France (13), devant Lyon (10), Saint-Etienne et Lille (6 chacun). Une régularité qui se traduit également sur le plan offensif. Depuis sa finale perdue contre Lille en mai 2011 (0-1), Paris a marqué au moins un but lors de ses 48 dernières sorties dans la compétition.

Un rendement que les joueurs de Mauricio Pochettino vont tenter de maintenir lors des huitièmes de finale le mois prochain. En attendant de connaître l’identité de leur futur adversaire lors du tirage au sort, prévu ce lundi soir, après le derby entre Nice et Monaco.