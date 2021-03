Coupe de France: après l'OM, Canet-en-Roussillon rêve maintenant du PSG en 8e

Canet-en-Roussillon a créé la sensation en éliminant l’OM ce dimanche, en 16es de finale de la Coupe de France (2-1). De quoi ravir Thomas Taravel et Olivier De Sousa, les deux présidents du club de National 2, qui souhaitent désormais tomber sur le PSG au tour suivant.

Une soirée pour la vie. Canet-en-Roussillon a écrit la plus belle page de son histoire en s’offrant le scalp de l’OM ce dimanche, en 16es de finale de la Coupe de France (2-1). Emmenés par un énorme Jérémy Posteraro, auteur d’un coup-franc sensationnel sur l’ouverture du score, les joueurs de National 2 ont pris le meilleur sur des Marseillais particulièrement décevants.

De quoi ravir les dirigeants du club des Pyrénées Orientales, qui sont venus exprimer leur joie sur RMC après la rencontre. "C’est énorme. On est la première équipe du département à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe de France, a rappelé le co-président Olivier De Sousa. Et on tape une Ligue 1, l’Olympique de Marseille. C’est énorme! C’est toute une ville et un département qui est derrière nous. On tire tous dans le même sens. C’est comme ça qu’on arrive à avoir des résultats."

"J’aimerais bien prendre le PSG", avoue Posteraro

Un bonheur partagé par l’autre président, Thomas Tavarel: "Je pense qu’il n’y a rien à dire. On a été dominateurs. On a montré que, techniquement, une National 2 pouvait largement rivaliser avec une grosse écurie de Ligue 1. Des joueurs m’ont étonné, ils sont formidables. C’est magnifique. On va savourer avec eux et on va retourner à l’entraînement pour ce 8e de finale. En attendant le tirage."

Un tirage qui aura lieu ce lundi soir, après le derby entre Nice et Monaco. Canet le suivra avec le cœur battant. Forcément. Et un souhait quasi-collectif. "On veut le PSG", affirment en chœur les deux présidents du club. "J’aimerais bien prendre le PSG", a également lâché Posteraro sur Eurosport 2. Ce sera de toute façon un huitième de finale historique pour l’équipe de quatrième division, qui avait chuté en 16es face à Caen il y a trois ans.