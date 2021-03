Coupe de France: les scènes de liesse des joueurs de Canet, après l'exploit contre l'OM

Club de National 2 (quatrième division), Canet-en-Roussillon a éliminé l'OM en 16e de finale de Coupe de France ce dimanche (2-1). Un exploit XXL que les joueurs et le staff ont évidemment largement fêté.

Il ne manquait finalement que les supporters, absents pour cause de huis clos dû à la pandémie de coronavirus. Mais la joie était tout de même intense à Perpignan ce dimanche, après l'exploit de Canet-en-Roussillon face à l'OM (2-1), en 16e de finale de Coupe de France.

"Nos dirigeants et des stadiers se sont mutés en supporters"

Pensionnaires de National 2 (quatrième division), les joueurs se sont offert un clapping devant les officiels autorisés à prendre place en tribune. "En tribune c'était nos dirigeants, des stadiers qui se sont mutés en supporters (rires)", s'est d'ailleurs réjoui l'entraîneur de Canet Farid Fouzari après la rencontre.

"Je ne sais même pas quoi dire, c’est incroyable. Il y a eu des semaines de doutes, on ne savait pas si on allait rejouer. Le coach a mis un plan de jeu en place qu’on a respecté. On a été sérieux et attentifs. Mon but? Je fais l’appel, je fais le geste qu’il faut, c’est magique", confiait sur Eurosport Yohan Bai, auteur du deuxième but de son équipe.

"C'était le match de notre vie", résume Ludovic Gasparotto en conférence de presse. "Mes joueurs ont été héroïques, courageux", a salué le coach du club de National 2. Tous attendront lundi pour connaître leur adversaire en huitième de finale. Certains rêvent déjà... du PSG.