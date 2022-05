Coupe de France: Bulka devrait garder la cage niçoise en finale

Info RMC Sport - L'OGC Nice devrait disputer sa finale de Coupe de France contre le FC Nantes avec Marcin Bulka comme gardien titulaire. Le Polonais de 22 ans, prêté par le PSG et doublure de Walter Benitez en championnat, a donné satisfaction lors des tours précédents de la compétition.

Marcin Bulka, prêté par le Paris Saint-Germain et doublure de Walter Benitez en championnat, devrait une nouvelle fois être titulaire en Coupe de France, selon une information de RMC Sport.

Solide à Cholet lors du premier tour du Gym, déterminant dans la victoire face au PSG aux tirs au but en huitièmes, vigilant contre l'Olympique de Marseille en quarts et serein devant Versailles en demies, le gardien polonais de 22 ans a toute la confiance de Christophe Galtier et des dirigeants niçois. Il a, en tout, disputé cinq matchs (dont un de championnat) cette saison.

Des discussions ont lieu dans le cadre de son prêt avec option d'achat. Son avenir pourrait s'écrire en Côte d'Azur.

Nantes avec Lafont

Du côté du FC Nantes, Antoine Kombouaré a pris une toute autre décision. RMC Sport a rapporté mardi que Alban Lafont serait préféré à Rémy Descamps. Ce dernier a disputé tous les précédents matchs de la compétition. Il s'était notamment illustré en 32es et en demi-finale. "Je sais que j’aurai le meilleur gardien possible", avait d'ores et déjà fait savoir l'entraîneur des Canaris en conférence de presse.